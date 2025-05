Vivianne Miedema komt met de schrik vrij richting EK met Oranje Leeuwinnen: 'Als het goed is...'

Vivianne Miedema is 'gewoon' van de partij bij de komende interlands van de Oranje Leeuwinnen. De aanvalster van Manchester City leek, afgelopen maand tegen Oostenrijk, een ogenschijnlijk zware hamstringblessure op te lopen, maar is wonderbaarlijk snel hersteld. Miedema benadrukt zelf dat het EK niet in gevaar komt. "Dat gaat helemaal goedkomen."

Toen Miedema tegen Oostenrijk geblesseerd raakte, sloeg de schrik even flink toe bij haarzelf en de staf. "Die blessure kwam in eerste instantie heel hard aan. Uiteindelijk viel het mee omdat de schade te overzien was én het EK niet in het gedrang kwam", luidt de eerste reactie van Jonker op de persconferentie in aanloop naar de Nations League-duels tegen Duitsland en Schotland.

Vertrouwen in het EK

De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen benadrukt dat de snelle terugkeer van Miedema volledig aan haarzelf te danken is. "Ze heeft het op kunnen brengen om ongelooflijk hard te werken en alles te doen om nu zover te zijn. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat ze het EK kan spelen. Maar ik moet wel rekening houden met haar situatie van het moment", gaat Jonker verder.

Miedema blikte zelf ook vooruit op haar terugkeer. "Ik sluit aan en ga daar rustig opbouwen. Ik hoop minuten te kunnen maken in de tweede wedstrijd (thuis tegen Schotland in de Nations League, red.), maar de focus ligt op de zomer. Ik ben klaar om mee te kunnen doen met de teamtraining en vanuit daar kijken we hoe goed ik me voel. Als het goed is, zijn er geen zorgen richting het EK. Dat gaat helemaal goedkomen", stelt de topscorer aller tijden tegen ESPN.

Klaarstomen voor het EK

De komende maand is cruciaal om Miedema volledig wedstrijdfit te krijgen. Jonker ziet maar één optie om dat bereiken. "Ik denk dat we weinig andere keuze hebben dan haar op de trainingen zo goed mogelijk klaar te stomen. We krijgen nu twee wedstrijden waarvan ze er in één minuten kan maken."

"Daarna krijgen we nog een wedstrijd tegen Finland en dan moet het gebeuren. Dus dat is het. En dat betekent dat wij op de trainingen situaties moeten creëren die haar zo goed mogelijk helpen om heel goed te zijn straks. Ik heb daar vertrouwen in, omdat ze geweldig talent voor voetbal heeft", besluit Jonker.

Nations League-duels

Op 30 mei speelt Nederland een uitwedstrijd in de Nations League tegen Duitsland. Vervolgens staat op 3 juni de wedstrijd tegen Schotland op het programma, waarin Oranje hoopt de groepswinst binnen te halen. Daarvoor moet Nederland echter eerst zien af te rekenen met Duitsland.