Op de Olympische Winterspelen zijn er veel grote sportsterren, maar de grootste komt misschien wel uit Nederland. Jutta Leerdam is wereldberoemd en maakte dan ook een entree in stijl in Milaan. Schaatslegende Marianne Timmer kon de vlucht met privéjet wel waarderen, ondanks kritiek van anderen.

Waar Kimberley Bos gewoon met de auto naar Milaan trok en anderen een gewone lijnvlucht hadden, pakte Jutta Leerdam het anders aan. Met onder meer haar trainer en familie stapte ze in een privéjet.

Dat leverde niet alleen lof op, maar ook kritiek van anderen. Bij Vandaag Inside waren ze enorm kritisch op de gang van zaken en ook het Duitse BILD ging met de veelbesproken vlucht aan de haal. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud laat drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer weten dat ze Leerdams levensstijl juist als iets positiefs ziet.

Marianne Timmer begrijpt Jutta Leerdam

Timmer begreep alle ophef niet zo. "Zij heeft het goed voor elkaar, zij heeft dat glitter and glamour, dat straalt ze ook uit. Ik vind het wel wat hebben, ja. Natuurlijk zeggen mensen dat het decadent is en niet duurzaam. Dat hebben we ook wel eens gezien bij het Nederlands elftal, maar als je het Nederlands elftal in een jeugdherberg zet komt het ook niet over. Ze komt nu in elk geval in stijl aan."

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

📩 Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief, zo vallen onze beste sportverhalen direct in jouw mailbox.

"Iedereen vindt overal wat van", stelt Timmer. "Het past bij wat ze uitstraalt en wat ze allemaal doet. Ik denk dat het voor het schaatsen alleen maar goed is."

Leerdam deelt veel beelden

Leerdam houdt haar miljoenen fans tijdens de Spelen goed op de hoogte. Zo deelde ze ook al beelden van haar speciale 'pin' die ze tijdens het toernooi kreeg. Die zijn zo populair en exclusief dat ze al veel collega's heeft moeten teleurstellen. Daarnaast gaf ze ook een inkijkje in het olympisch dorp en liet ze zien wat er zoal te eten is.

De topschaatsster rijdt op de Spelen de 500 en de 1000 meter. Op de openingsceremonie is ze niet te zien, want die slaat ze net als onder meer Joy Beune en Femke Kok over.