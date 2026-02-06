De Olympische Spelen zijn nu echt begonnen. Het speciale evenement wordt vrijdag afgetrapt met een grootse openingsceremonie in het iconische voetbalstadion San Siro. Echter slaan sommige Nederlandse topschaatssters deze festiviteit over.

Bijna driekwart van de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen bezoekt vrijdag de openingsceremonie. Dat meldt een woordvoerder van NOC*NSF.

Ruime bezetting tijdens openingsceremonie

Er doen 26 van de 38 Nederlandse atleten mee. Zestien wintersporters gaan naar de opening in San Siro in Milaan. De anderen zijn bij de ceremonies in de bergen in Livigno (vier atleten) en Cortina d'Ampezzo (zes atleten). Naast de sporters lopen op de drie locaties ook dertien stafleden van TeamNL mee.

"Het aantal sporters is onder licht voorbehoud, het kan zijn dat het totale aantal op vrijdag een paar sporters afwijkt", aldus NOC*NSF. Bij de vorige Winterspelen in Beijing in 2022 werd Nederland bij de opening vertegenwoordigd door 22 van de 41 atleten.

Vlaggendragers

Shorttracker Jens van 't Wout draagt de Nederlandse vlag in San Siro. Hij krijgt gezelschap van acht van negen ploeggenoten: broer Melle van 't Wout, Xandra Velzeboer, Zoë Florence Deltrap, Michelle Velzeboer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Teun Boer en Selma Poutsma. Suzanne Schulting, de tiende Nederlandse deelnemer aan het shorttracktoernooi, ontbreekt omdat ze maandag al in actie komt op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen.

De andere zeven deelnemers aan de openingsceremonie in Milaan zijn langebaanschaatsers Sebas Diniz, Antoinette Rijpma-de Jong, Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Anna Boersma en kunstrijders Michel Tsiba en Daria Danilova. In Livigno bestaat de Nederlandse afvaardiging bij de opening uit snowboarders Melissa Peperkamp, Romy van Vreden, Michelle Dekker en Glenn de Blois en in Cortina d'Ampezzo uit vlaggendraagster Kimberley Bos (skeleton) en bobsleeërs Jelen Franjic, Janko Franjic, Timme Koster, Dave Wesselink en reserve Stephan Huis in 't Veld.

Grote afwezigen

Bij de openingsceremonie zijn namens Nederland ook een paar grote schaatsers afwezig. Naast Schulting laten toppers als Jutta Leerdam, Femke Kok, Joy Beune, Marijke Groenewoud, Joep Wennemars en Stijn van de Bunt het grote evenement aan zich voorbij gaan. De reden hiervoor is omdat ze komende zaterdag, zondag of maandag al in actie komen op de Winterspelen.