Tijdens de Olympische Spelen worden relatief kleine zaken plots een groot onderwerp van gesprek en daar was de 'helmgate' van Marcel Bosker een uitstekend voorbeeld van. De schaatser was 'not amused' door een belofte van de KNSB die niet werd waargemaakt, maar trok na felle uitspraken de keutel deels weer in. Schaatslegende Marianne Timmer kreeg het nieuws ook mee en doet er in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud fel haar zegje over.

Hoe zat het ook alweer? Bosker rijdt tijdens wedstrijden en trainingen altijd met een helm en claimde dat hem een speciaal ontwerp werd beloofd voor de Olympische Spelen. Een helm volledig in het teken van de Olympische Spelen dus, puur voor het uiterlijk vertoon. Dat zou de KNSB namelijk regelen, maar vlak voor de Spelen werd duidelijk dat die nieuwe helm er niet ging komen.

Boze Marcel Bosker

En daar was Bosker niet blij mee. Hij voelde zich 'gepasseerd' en reed op de training als protest daarom met de helm van Team Reggeborgh, zijn schaatsteam. "Dan krijgen ze ook een dikke middelvinger van mij", vertelde hij boos aan het Algemeen Dagblad. Enkele uren later nuanceerde hij die woorden, maar toen was het kwaad al geschied.

Begrip van Marianne Timmer

Timmer begrijpt de teleurstelling van Bosker wel. "Als dat beloofd is, dan moet je afspraken nakomen", vindt de drievoudig olympisch kampioene. "Die meiden zijn met nagels bezig, make-upje hier, oorbellen in daar. Ze zien er allemaal prachtig uit, maar ook dit soort dingen... Kleding maakt de man."

Volgens de schaatslegende had de KNSB tijd genoeg om gewoon een mooie helm in de stijl van TeamNL of de Olympische Spelen te regelen. "Ze weten dat al super lang. Het OKT is geweest in december, twee maanden later. Regel die shit gewoon. Dat hoort er bij, het is het totaalpakket. Het is belangrijk om het in de puntjes te regelen."

Hoewel Bosker na zijn pittige uitspraken er voor een deel op terugkwam, krijgt hij de steun van Timmer. "Ik kan me voorstellen dat het super frustrerend is. Je hebt een mooi pak gekocht, je gaat naar een feestje toe en dan moet je een paar klompen aan...", zo omschrijft ze de situatie. Bosker moet vooralsnog gewoon met een witte, 'normale' helm het ijs op tijdens wedstrijden.

Timmer denkt er het hare van. "Nou, dit moet gewoon opgelost worden. Kom op hé, dat is toch wel te regelen? Dan is er dus iemand die het heeft beloofd en er geen prioriteit van heeft gemaakt. Dat is een amateur, dat is niet de topsportgedachte."

Aanstaande zondag zien we Bosker tijdens de Olympische Spelen in actie. Hij rijdt dan de 5000 meter samen met onder meer landgenoten Stijn van de Bunt en Chris Huizinga. "Hopelijk dan met die (speciale, red.) helm", hoopt Timmer. Die kans lijkt echter klein.