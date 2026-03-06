Femke Kok vindt het jammer dat Jutta Leerdam niet van de partij is op de WK sprint. De olympisch kampioene op de 1000 meter besloot haar seizoen af te sluiten na de Olympische Winterspelen. Kok snapt dat, maar vindt het wel jammer dat de twee niet ook in Thialf kunnen strijden.

Leerdam maakte furore op haar grote doel van dit schaatsseizoen en de afgelopen vier jaar: de Olympische Winterspelen. De topschaatsster pakte goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Daarna vond Leerdam dat haar seizoen erop zat en dus meldde ze zich af voor de NK sprint en de WK sprint. Voor Leerdam is er een periode aangebroken waarin ze kan nadenken over haar toekomst. Zij en haar verloofde Jake Paul hebben nooit een geheim gemaakt van hun plannen voor gezinsuitbreiding, dus is het maar de vraag of en wanneer ze op de schaats terug zal keren.

'Jammer dat ze er niet bij is'

Wie wel actief is op de WK sprint, is Femke Kok. Zij staat er na de eerste dag erg goed voor en stevent af op de wereldtitel sprint. De topschaatsster geeft zelf ook toe dat het zwaar is om zo kort na de Olympische Winterspelen al de WK te rijden. Kok vertelt tegenover Nu.nl dat ze het lastig vond om haar focus de afgelopen dagen weer te pakken. "Je weet niet zo goed wat je kan verwachten, omdat je een paar dagen niet hebt geschaatst. Je doet maar van alles wat", geeft Kok toe.

De Friezin rijdt dus wel de WK, waar Leerdam er niet is. Een begrijpelijke keuze, vindt Kok. "Ik vind het heel erg jammer dat ze niet meedoet, maar ik begrijp haar ook hoor. Ik had eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Wij hebben de afgelopen twee jaar natuurlijk zo naar die Spelen toegeleefd. Dat was echt ons moment en dan is het lastig om je weer op te laden. Ze was ook niet helemaal fit, dus ik begrijp haar keuze wel. Voor het toernooi is het wel heel erg jammer."