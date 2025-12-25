Angel Daleman staat aan de vooravond van haar eerste olympische kwalificatietoernooi (OKT). De achttienjarige sprintster hoopt zich in Thialf te gaan plaatsen voor de Olympische Spelen na een tegenvallend voorseizoen. Lukt dit, dan komt ze in een bijzonder rijtje.

Terwijl veel van haar leeftijdsgenoten nog bij de junioren rijden, kan Daleman zich dus al gaan plaatsen voor de Olympische Spelen. Slechts twee Nederlandse schaatsers waren jonger dan de schaatsster uit Leiderdorp bij hun olympisch debuut: Ria Visser en Antoinette Rijpma-De Jong. Ireen Wüst, het idool van Daleman, was negentien jaar en dus ouder. Voor Daleman is het af en toe lastig te beseffen dat ze op haar achttiende al bij de Nederlandse top rijdt, maar dat betekent niet dat ze met elke prestatie tevreden is.

Moeilijk voorseizoen

Daleman vertelt in gesprek met Nu.nl bijvoorbeeld over de onvrede die ze voelde na haar moeilijke voorseizoen. Vorig jaar maakte ze voor het eerst echt indruk op het grote podium en mede daarom tekende ze in april een fulltime contract bij Team Essent. Dit zorgde ervoor dat Daleman veel meer druk op zichzelf legde, waardoor ze meer en meer stress kreeg. Ze werd steeds minder tevreden met haar trainingen en verloor even het vertrouwen op het ijs. Uiteindelijk presteerde Daleman ook bij de World Cups in Calgary en Salt Lake City goed, maar de onvrede bleef in haar systeem.

"Ik legde mezelf vooral heel veel druk op dat ik mee moest blijven rijden met de top. Ik hamerde daar zo erg op", vertelt Daleman over die periode. De Leiderdorpse besloot een aantal dagen vrij te nemen en leuke dingen te gaan doen buiten schaatsstad Heerenveen. Zo zocht ze familie en haar pasgeboren nichtje op. Daleman besefte in die periode dat het al heel knap is wat ze op deze leeftijd heeft bereikt en dat ze daar soms juist meer van mag genieten. "Soms vergeet ik dat ik pas achttien ben", vertelt Daleman over die periode.

Vrijer in het hoofd

Pas bij de World Cup in Heerenveen lukte het Daleman echt om de stress in haar hoofd los te laten en weer vrijer op het ijs te staan. " Ik dacht: ik kan hier nog wel een keer op safe rijden, maar daar koop je ook helemaal niks voor. Dus ik dacht: ik knal er gewoon keihard in. Ik moest even door die muur heen. Niet móéten presteren, maar losgaan op het ijs. Weer even wild worden", vertelt Daleman, die ook beseft dat ze op haar leeftijd nog veel mag, kan en wil leren.