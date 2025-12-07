Angel Daleman (18) heeft op de 1500 meter bij de World Cup in Heerenveen de zesde plek bemachtigd. Op 1100 meter zette ze nog de beste doorkomst neer. De regerend olympisch jeugdkampioene sprak daarna met Sportnieuws.nl.

"Ik ging er heel hard in. Ik deed het niet per se met opzet. Iedereen gaat er bij een 1500 meter hard in. Maar ik ben heel blij, ja. Fysiek zit het supergoed. Ik zit wat lekkerder in mijn vel. Als ik schaats voel ik me soepel, ik raak ze goed. Ik heb nog wat gewisseld qua schoenen. Wel hetzelfde merk, maar niet hetzelfde paar, zeg maar. Het was wel spannend."

World Cup

Er zijn vier World Cups voordat eind december het Olympisch Kwalificatie Toernooi wordt gehouden. Dat zogeheten OKT is belangrijker dan de World Cups. "Je moet het zien dat voor ons als World Cup-rijders dit een soort trainingswedstrijden zijn", zegt Daleman.

"Ondanks dat er iets aan gekoppeld zit met de Olympische Winterspelen. Wij als Nederlanders rijden altijd goed, altijd ruim in de top tien. Het is een trainingsrit met een beloning, zo zie ik het. Ik ben blij dat ik me op dit niveau kan doorontwikkelen."

Momentopname

De schaatsbond ISU deelt olympische startbewijzen uit op basis van hoe landen presteren in de World Cup. Maar op individueel niveau moet het dus gebeuren bij het OKT.

"Nu weet je dat je het hier hebt gedaan. Maar het is een momentopname", zo zegt Daleman met het oog op het OKT. "Ik zit er nu goed bij, ik ben er nog steeds. Ik weet wat ik van mezelf kan verwachten."

World Cup 1500 meter

Joy Beune heeft bij de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De 26-jarige schaatsster was in de voorlaatste rit met 1.53,10 opnieuw sneller dan de Japanse wereldrecordhoudster Miho Takagi, die in 1.53,89 vijfde werd. Het is voor de regerend wereldkampioene de derde wereldbekeroverwinning dit seizoen, nadat ze ook in Salt Lake City en Calgary de beste was.

De verschillen waren klein, met een top-7 die binnen een seconde van elkaar eindigden. Antoinette Rijpma-De Jong pakte het zilver (1.53,36). Ivanie Blondin uit Canada werd met een tijd van 1.53,43 derde. Angel Daleman reed naar 1.53,98 en eindigde daarmee knap als zesde. Marijke Groenewoud eindigde met 1.54,55 net buiten de top-10, als elfde. Melissa Wijfje werd twaalfde (1.55,17).