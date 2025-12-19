Angel Daleman heeft een goede kans om straks op 18-jarige leeftijd op de Olympische Winterspelen te staan. Aan de Nederlandse topschaatsster de taak om te presteren op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Ze doet aan liefst drie afstanden mee en daar verbaast ze zichzelf ook wel eens over.

Van zenuwen is momenteel nog geen sprake bij Daleman, die 'super lekker' rijdt op dit moment. De jongeling van Team Essent bereidt zich voor op het OKT, dat van 26 tot en met 30 december op het programma staat. De 18-jarige schaatsster doet aan liefst drie afstanden mee: de 500, 1000 en 1500 meter.

'Daar heb ik mezelf mee verrast'

Daleman deed dit seizoen bij de World Cups mee aan de 500 en 1500 meter. Vooral over die eerste afstand was ze verbaasd, zegt ze tegen Sportnieuws.nl: "Ik was er eigenlijk best van overtuigd dat ik geen 500 meter-rijder was. Ik heb ook nog altijd het meeste moeite met de opening, omdat ik geen echte 'sprintsprinter' ben. Maar ze gaan gewoon super goed."

"Ik heb mezelf daar vorig jaar mee verrast", legt Daleman uit waar die vraagtekens begonnen. Ze had verschillende redenen om de 500 meter tóch te rijden, maar niet met het idee dat haar kwaliteiten daar lagen. "De 500 meter is nooit slecht voor een 1000, dus zo ging ik er telkens in. En dan plaats je je voor het WK, en nu weer voor de World Cups... Ik ging er eigenlijk dit seizoen weer zo in van: ik zie het wel. Ik blijf mezelf steeds wel verrassen op die 500, ja."

Nog geen knoop doorhakken

Ze wil nog geen knoop doorhakken wat nu haar beste afstand is. Daleman plaatste zich niet voor de 1000 meter op de World Cups, maar reed desondanks wel een PR dit seizoen op die afstand. En ook de 1500 meter gaat 'prima'. "Dus ik denk dat ik nog niet echt een keuze ga maken welke afstand nou per se het beste gaat."

De conclusie in aanloop naar het OKT: het gaat hartstikke goed. "Ik ben echt heel blij met het seizoen hoe het nu gaat. Ik heb echt sprongen gemaakt, dus daar ben ik heel blij mee en ik hoop gewoon dat het voortzet op het OKT."

Moordende concurrentie

Maar Daleman houdt een slag om de arm of dat ook automatisch een plek op de Olympische Winterspelen oplevert. "Uiteindelijk is de concurrentie echt super groot en piekt iedereen op het OKT." Ze benadrukt nog dat ze op het afgelopen NK op geen van de afstanden in de top drie eindigde, wat wel nodig lijkt om olympische ticket(s) af te dwingen.

