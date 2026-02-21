Antoinette Rijpma-de Jong mag zich na vier Winterspelen eindelijk olympisch kampioene noemen. De 30-jarige topschaatsster zorgde in Milaan voor het meest verassende goud, door de 1500 meter te winnen. Schaatslegende Marianne Timmer is in Dromen van Goud vol lof over Rijpma-de Jong, die een hele bijzondere route aflegde.

Presentator Aron Kleven legt aan Timmer voor of de gouden medaille 'levensveranderend' is voor Rijpma-de Jong. Daar is de drievoudig olympisch kampioene het roerend mee eens. "Dat je dat ook een keer mag winnen, geeft heel veel voldoening", spreekt ze uit eigen ervaring.

Emotioneel goud

De 30-jarige Rijpma-de Jong leek na afloop amper te kunnen bevatten wat zich had afgespeeld in het Milano Speed Skating Stadium. Vol ongeloof werkte ze haar ererondjes af met de Nederlandse vlag wapperend achter haar. "Ik ben altijd blijven vechten voor elke race", zei ze in Milaan. "Het ziet er soms echt niet goed uit, maar ik blijf voor iedere meter vechten. Dat heeft nu geleid tot een gouden medaille. Het voelt heel bijzonder, dat het lukt op het moment dat het moet gebeuren en waar je vier jaar naartoe hebt geleefd."

Zo maakte ze de overstap van Jumbo (tegenwoordig Team Essent) naar 'sprintteam' Reggeborgh. "Achter de coulissen zijn er veel tranen, tegenslagen. Dat zien wij vaak niet, maar de achterban natuurlijk wel. Het is mooi dat ze dat benoemde", vindt Timmer.

'Prachtige winnares' Antoinette Rijpma-de Jong

Timmer, die zelf in 1998 de 1500 meter won, is het er over eens: "Rijpma-de Jong is een prachtige winnares." Ook genoot het schaatsicoon van de emoties die door de ijshal vlogen. "Coen (Rijpma, haar man, red.) ook, die ging helemaal los. Hij zegt ook: 'Dat hele traject, er gebeurt zoveel vooraf'. Zij zat de hele tijd in de wachtkamer. Terwijl haar ploeggenoten op het podium stonden en naar het TeamNL Huis moesten, moest zij vroeg naar bed. Het is ook een heel eenzaam bestaan, maar je ziet die reuring van je ploeggenoten wel."

Antoinette Rijpma-de Jong jarenlang gepest

Het goud was ook een lange vinger naar degenen die haar vroeger pestten vanwege haar rode haar. "Ik hoop dat ik heb laten zien dat als je een droom hebt, je ervoor moet blijven gaan. Laat je niet uit het veld slaan door alles wat er om je heen gebeurt", was de veelzeggende boodschap van Rijpma-de Jong na afloop. Ze heeft ook haar eigen stichting tegen pesten: de Antoinette Foundation.

"Niet alles is over rozen gegaan in haar leven", weet Timmer. "Maar wat ik mooi vind, en dat is zeker wat ze uitstraalt: ook als word je gepest, opstaan, terug knokken en laten zien dat je er bent. Ze heeft het omgedraaid en kijk waar ze staat. Gouden medaille."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.