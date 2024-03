Antoinette Rijpma-de Jong denkt eraan om te stoppen bij Jumbo-Visma

Het is nog maar de vraag of Antoinette Rijpma-de Jong volgend seizoen nog bij Jumbo-Visma schaatst. De kersverse bronzen medaille-winnares op de WK allround denkt eraan weg te gaan.

Jac Orie, de coach van het geelzwarte team, ziet de ene na de andere schaatser weggaan bij zijn ploeg. Thomas Krol is gestopt en Jorrit Bergsma is naar AH-Zaanlander. Daarnaast nam Jumbo-Visma al afscheid van Dai Dai N'tab, Reina Anema en Serge Yoro. Nu moet Orie zich ook zorgen maken om het vertrek van Rijpma-de Jong, meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant lijkt Rijpma-de Jong hard op weg naar Reggeborgh, het team van onder anderen Femke Kok en Kjeld Nuis. Hoewel ze na het WK allround niet wilde ingaan op dat gerucht. Maar het AD weet het zo goed als zeker. "Tot dit WK ben ik bezig geweest met dit WK. Ik heb er niet zo over nagedacht, of nou ja, natuurlijk heb ik er over nagedacht, maar ik wilde gewoon eerst dit WK afsluiten. Nu komt de tijd om naar de toekomst te kijken", zei Rijpma-de Jong.

Jutta Leerdam en sprinters

Jumbo-Visma zegt tegen dezelfde krant dat er nog gesproken gaat worden met de schaatsster over een contractverlenging. Lukt dat niet, dan heeft de ploeg nog maar zeven schaatsers onder contract staan voor volgend seizoen. Een van hen is Jutta Leerdam. Ook sprinters Beau Snellink, Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Joep Wennemars zitten bij de ploeg.