Joep Wennemars twintig jaar na wereldtitel vader Erben van de partij op WK sprint: 'Ik ben iets sterker'

Twintig jaar na de winst van Erben Wennemars op de WK sprint staat er deze week opnieuw een Wennemars op de startlijst. In het Duitse Inzell doet zoon Joep mee aan het wereldkampioenschap.

Joep Wennemars was nog maar één jaar oud toen zijn vader goud won. Een herinnering heeft hij er dus niet aan, maar hij vertelt tegen Schaatsen.nl dat hij later wel geprobeerd heeft om het terug te kijken: “Ik heb wat beelden gezien, kon niet alles vinden op YouTube. Van het jaar erna heb ik alles gezien.” Erben werd namelijk niet alleen in 2004, maar ook in 2005 wereldkampioen.

'Beter dan zijn vader'

Jac Orie, de coach van Wennemars, ziet volgens de website gelijkenissen, maar vindt Joep geen kopie van zijn vader: "Hij doet de dingen anders. Zijn vader was goed, maar toch denk ik dat hij beter is." Joep zelf is het daar deels mee eens: " Ik ben iets sterker, heb een beetje meer talent en ben misschien beter te trainen." Toch plaatst hij er wel een kanttekening bij: "Je bent pas beter als je meer wint en dat is nog lang niet het geval. De persoonlijke records van hem heb ik niet verbeterd en de titels ook niet."

Inmiddels is Joep niet meer enkel 'de zoon van', maar vooral een hele snelle schaatser. Hij eindigde op de NK sprint als tweede achter Kjeld Nuis en dat was voldoende om zich te plaatsen voor de WK. Wel zien de echte experts dat hij regelmatig wat foutjes maakt. Dat is het risico van zijn stijl, hij gaat in elke race voluit: "Eigenlijk is dat altijd zo geweest. Op 99 procent ben ik foutloos, maar gaat het ook minder hard."

Stolz

De kansen van Wennemars zijn gestegen doordat grote favoriet Jordan Stolz niet met de sprinters strijdt om WK-goud. Hij koos ervoor om de WK allround te rijden. “Jammer dat hij niet meedoet”, zegt Wennemars over Stolz. "Ook al wint hij, dan wil je toch tegen de besten rijden."

WK sprint

De WK sprint worden op donderdag 7 en vrijdag 8 maart gereden in Inzell. Naast Wennemars doen namens Nederland ook Nuis en Jenning de Boo mee. Bij de vrouwen verdedigen Jutta Leerdam, Femke Kok en Isabel Grevelt de Nederlandse eer. Kok blikte bij ons vooruit op haar deelname in Duitsland.