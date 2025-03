'Aso' Joy Beune deelt na twijfels tóch langverwachte beelden: 'Ben goed behandeld'

Joy Beune heeft haar ideale Instagrampost te pakken. De Nederlandse topschaatsster wilde na de World Cups met al haar eremetaal op de foto, maar besloot te wachten tot na de WK afstanden. Dat bleek een gouden zet.

De teller stond op dertien medailles voorafgaand aan het belangrijkste toernooi van het seizoen. Dat bleek voor Beune verre van een ongeluksgetal. In Hamar voegde ze er liefst drie gouden medailles aan toe, op de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging.

"Hoe bijzonder, ik ben echt zo trots op mijzelf. Ik kan echt wel janken nu. Heb nu gewoon drie gouden plakken in mijn bezit", glunderde Beune na afloop van haar laatste afstand bij de NOS. "Hier heb ik van gedroomd, maar dat het nu zo uit is gekomen is echt heel bijzonder."

Beune op de gevoelige plaat met al haar medailles

"Ik wilde voor mijn Instagram een leuke foto maken omdat ik elke wereldbekerwedstrijd op het podium heb gereden. Maar met al die medailles, dat vond ik uiteindelijk toch een beetje aso. Uiteindelijk hebben we voor een andere foto gekozen. Maar het was wel lachen om die foto even te maken", sprak Beune voorafgaand aan de WK in Hamar.

Het idee werd niet helemaal uit het hoofd gezet, zei ze daar al bij. En twee dagen nadat het succesvolle toernooi voor Nederland erop zit, heeft Beune alsnog haar gedroomde post te pakken. Geen foto, maar een video. Daarin toont de 25-jarige topschaatsster al haar eremateriaal. 'Dit seizoen heeft me goed behandeld!', schrijft Beune erbij.

Op naar Milaan

Beune heeft na haar succesvolle seizoen zin in een periode van rust, maar denkt ook alvast aan volgend jaar. In 2026 zijn namelijk de Olympische Winterspelen in Milaan. "Dat wordt ongetwijfeld spannend, maar ik heb er veel zin in", vertelde ze voor de camera van Sportnieuws.nl.

"Het is niet gegarandeerd dat het volgend seizoen net zo goed gaat, maar ik ga heel hard mijn best doen deze zomer. Gegarandeerd voor medailles schaatsen kan ik wel aan wennen, en hopelijk wordt dat volgend seizoen gegarandeerd voor goud. Maar daar moet ik wel heel hard mijn best voor gaan doen."