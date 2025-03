Vermoeide Joy Beune worstelt zich bij BEAU door onderwerpen heen, maar noemt dan haar 'grote voorbeelden'

Joy Beune kon nauwelijks van haar schitterende WK afstanden genieten of ze zat alweer in Nederland met haar snufferd live op televisie. Ongetwijfeld alle talkshows wilden de 'koningin van Hamar' aan tafel hebben om te praten over haar drie gouden medailles. Maar door haar keuze moest ze héél lang wachten.

Beune koos er samen met haar vriend Kjeld Nuis voor om bij BEAU op RTL 4 aan te schuiven. Ze was net op tijd uit Noorwegen weer in Nederland geland zodat ze nog bij de visagie kon zitten om mooi opgemaakt en met krullen in haar blonde haren ronduit te vertellen over haar succesvolle WK afstanden.

'Ben moe'

Maar eerst moest ze zich door tal van onderwerpen werken: Donald Trump, een apenfoto en een spectaculaire serie kwamen eerst voorbij. En ook nog eens reclame. Uiteindelijk duurde het tot na 22.30 uur voor de Nederlandse topschaatsers aan de beurt waren. "Ik ben net geland en wel moe nu", waren haar eerste woorden aan tafel bij BEAU. Presentator Beau van Erven Dorens wilde het meteen over haar nagels hebben.

Irene Schouten en Ireen Wüst

Die waren nog steeds goud, zoals ze al manifesteerde voor het toernooi. "Dat schijnt on-Nederlands te zijn", lachte Beune. "Om zulke uitspraken te doen. Ik zei alleen dat ik voor die drie titels wilde gaan, niet dat ik ze ook zou pakken." Maar haar gouden nagels voorspelden uiteindelijk wel de toekomst. Iets dat Ireen Wüst ook weleens deed in haar carrière. "Ik kijk naar haar en Irene Schouten, zij zijn echt grote voorbeelden voor mij. Ook nu nog, ook al zijn ze al gestopt", onthulde Beune haar idolen.

Pizza

In Noorwegen had ze zondagavond ook nauwelijks tijd om haar titels en medailles te vieren. Ze had een prijsuitreiking, perspraatjes en moest ook nog naar de podcast bij de NOS. "Daarna was er nog een banket met alle schaatsers en coaches. Daar heb ik wel even een fles champagne gehaald om het te vieren met het team." Wie denkt dat Beune daarna de boel op stelten zette, heeft het mis. "Mijn ouders en schoonouders (de ouders van Nuis, red.) hadden een huisje gehuurd in de buurt. We hebben pizza gegeten, die ging er zo in. Verder heb ik weinig geslapen en nu zit ik hier."