Het rommelt bij de Duitse schaatsbond. Journalisten hebben misstanden blootgelegd en diverse schaatsers spreken zich uit tegen de DESG. De topman laat van zich horen en komt met grote woorden.

Eind februari kwam de Duitse zender ARD met een reportage over de DESG. De journalisten Hajo Seppelt en Jörg Mebus stuitten op een cultuur van angst bij de bond. Ook zouden atleten moeten betalen voor teamkleding en tot 2000 euro aan reiskosten. Bovendien werden de beloofde bonussen al tijden niet uitgekeerd.

Matthias Große

Matthias Große (58) is de voorzitter van de DESG. Tevens is hij de partner van schaatsicoon Claudia Pechstein, meervoudig olympisch- en wereldkampioene op de lange afstanden. Al eerder zette hij schaatser Fridtjof Petzold uit het nationale team. Het zinde Große niet dat Petzold zich in het openbaar schaarde achter de kritiek van de journalisten.

Vrienden

In een verklaring op de site van DESG heeft Große een ronkend stuk laten plaatsen. De kop is: "Aan alle vrienden van waarheid en helderheid. Aan mijn fans en aan alle metgezellen op deze reis."

Vervolgens verwijst hij naar een interview in een krant. Daarna sluit hij af met: "Vanaf maandag weerleg ik de lasterende beweringen van Seppelt en Mebus bij ARD. Elke dag ga ik op mijn socials daarmee door. Ik onthul alle feiten. Dit is de tijd om wat zaken recht te zetten en om publiekelijk deze leugenaars aan de schandpaal te nagelen."

Brand

Ook in het interview met Welt komt hij met metaforen aanzetten. Over het weigeren van de gewraakte journalisten bij een persconferentie zegt hij: "Wie zou nou brandstichters toelaten tot zijn terrein als hij bezig is met blussen? Mijn ban is niet laf. Het is consistent."

Hij erkent dat DESG aan schaatsers een rekening heeft gestuurd voor teamkleding. Maar hij nuanceert de situatie: "Een factuur houdt nog geen verplichting in om die te betalen. We verstrekken de kleding gratis. Stuur je de kleding terug, dan hoef je niet te betalen. Wil je het houden, dan betaal je 50 euro plus BTW. Dit is volstrekt vrijwillig."

Non-profit

Maar waarom betalen voor kleding? Dat zit zo: "We zijn geen non-profitorganisatie. Het is ons niet toegestaan om simpelweg spullen weg te geven. Dat moet zo van de fiscale regels."

Hij heeft geen goed woord over voor de journalist Seppelt. "Hij heeft het niet voor het eerst bij het verkeerde eind. Als hij in de filmindustrie zou werken, dan had hij de Golden Raspberry Award al keer op keer gewonnen." Dat is een prijs voor de slechtste film.