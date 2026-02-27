Matthias Große (58), voorzitter van de Duitse schaats- en shorttrackbond (DESG) en partner van vijfvoudig olympisch kampioen Claudia Pechstein (54), maakt korte metten met kritiek van journalisten. De Duitser heeft twee journalisten uitgesloten van een persconferentie en spant een rechtszaak tegen hen aan.

Naar aanleiding van een reportage van ARD-journalisten Hajo Seppelt en Jörg Mebus over vermeende misstanden binnen de federatie, haalde Große vernietigend uit. De partner van Pechstein liet weten een rechtszaak aan te zullen spannen tegen de omroep. Dat was dan ook geen grootspraak; Große voegde direct daad bij het woord en liet zijn advocaten correspondentiebrieven sturen naar WDR - dat eigendom is van ARD - en Seppelt en Mebus zelf.

Beschuldigingen

De Duitse journalisten zouden enkele beschuldigingen hebben geuit richting de DESG. Zo zou er een klimaat van angst heersen, zouden atleten moeten betalen voor teamkleding en tot 2000 euro aan reiskosten. Ook zou er sprake zijn van een twijfelachtige liquiditeit in de begroting en zouden er jarenlang geen bonussen uitgekeerd zijn. Volgens Große liggen die beschuldigingen veel genuanceerder.

"Wie mijn bond naar de afgrond leidt, zal alleen met mij in de rechtszaal belanden", zo liet Große's houding weinig aan de verbeelding over tijdens de persconferentie. Ook reageerde hij stuk voor stuk op alle aantijgingen, die volgens hem onwaar zijn of genuanceerder liggen.

Dopingschorsing

In 2009 werd Pechstein voor twee jaar geschorst vanwege afwijkende waardes in haar bloed. Een langdurige juridische strijd volgde. Volgens het Duitse schaatsicoon had dat niets met doping te maken. Seppelt deed zestien jaar lang verslag van de zaak van Claudia Pechstein.

De zesvoudig wereldkampioene meende dat haar schommelende bloedwaarden erfelijk bepaald waren. De schaatsbond ISU meldde begin 2025 dat Pechstein en haar vader tests hebben ondergaan, waaruit blijkt dat de oud-schaatsster een milde variant van een erfelijke vorm van bloedarmoede heeft.

Zelfmoord

"ARD en Hajo Seppelt hebben de Olympische Spelen voor ons verpest. Hij (Seppelt, red.) heeft Claudia Pechstein bijna tot zelfmoord gedreven", stelde Große, verwijzend naar de jarenlange strijd die Pechstein moest leveren om haar naam te zuiveren. De bestuurder ontzegde de ARD-verslaggevers de toegang tot de persconferentie eerder deze week.