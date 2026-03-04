De Duitse schaatsbond DESG heeft zich de woede op de hals gehaald van zowel de schaatsers als de atletencommissie in Duitsland. Vlak voor de WK allround in Heerenveen komend weekend, waar het seizoen wordt afgesloten, escaleert de boel bij onze oosterburen en trekt een topnaam zich terug uit de WK allround. Uit solidariteit voor de verbanning van zijn teamgenoot Fridtjof Petzold.

Petzold leverde na de Olympische Spelen kritiek op het gebrek aan ondersteuning in Milaan en op structurele tekortkomingen van de schaatsbond. Daarop werd de schaatser resoluut uit de Duitse selectie gezet en kreeg hij een een deelnameverbod aan zijn broek. Nu toont Felix Maly zich solidair en besluit hij ook de WK allround over te slaan. Hij kent Petzold door en door vanwege dat ze samen in de ploegenachtervolging zitten. In een verklaring haalt Maly hard uit naar de DESG.

'Dat vind ik problematisch'

"De beslissing van de bond met betrekking tot mijn teamgenoot Fridtjof Petzold heeft me zowel persoonlijk als professioneel diep geraakt. Ongeacht de verschillende meningen over de inhoud of de wijze van communicatie, vind ik het problematisch wanneer publieke kritiek leidt tot sportieve consequenties in de vorm van een schorsing", zou Maly in een verklaring hebben geschreven, die door de Süddeutsche Zeiting gepubliceerd is.

'Zonder bang te hoeven zijn'

"Als wedstrijdsporter ben ik afhankelijk van eerlijke, transparante en betrouwbare omstandigheden. Voor mij betekent dit ook de mogelijkheid om problemen of kritiekpunten aan te kaarten zonder bang te hoeven zijn dat dit sportief nadelig is", geeft Maly als uitleg bij zijn besluit om niet mee te doen aan de WK allround uit protest over de gang van zaken rond Petzold en de DESG.

'Wij eisen een onafhankelijk onderzoek'

De atletencommissie van Duitsland heeft inmiddels ook opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen van Petzold richting de bond en of de straf die de DESG vervolgens oplegde aan de schaatser gerechtvaardigd kan worden. “Wij eisen een onafhankelijk onderzoek dat duidelijk wangedrag en verantwoordelijkheid aanwijst. Alleen zo kan een kader worden gecreëerd dat atleten beschermt en topprestaties mogelijk maakt”, zegt directeur atletencommissie Johannes Herber.

Dromen van Goud met Marianne Timmer

Benieuwd wat schaatsicoon Marianne Timmer te zeggen heeft over de WK allround? Luister of kijk dan nu naar de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin de drievoudig olympisch kampioene vooruitblikt op de WK's in Thialf.