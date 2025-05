Babynieuws bij Team Essent: topschaatser en zijn vrouw ouders geworden van dochtertje

Bij Team Essent staat er maandag beschuit met roze muisjes op tafel. De Belgische schaatser Mathias Vosté is vader geworden van zijn eerste kindje. Zijn dochtertje werd zondag geboren en heet Loua.

Vosté rijdt sinds 2024 voor Team Essent en heeft nog een contract tot het eind van volgend seizoen. De schaatser rijdt daarnaast voor het Belgische team. Vosté rijdt tijdens zijn wedstrijden regelmatig de 500, 1000 en 1500 meter. De twee laatstgenoemde activiteiten zijn diens favorieten. Vosté werd geboren in het Belgische Brugge, maar om zich op zijn schaatscarrière te kunnen focussen, verhuisde hij een aantal jaar geleden naar Friesland.

Geboorte

De dochter van Vosté en zijn vriendin Angela Dijsktra werd zondag geboren. 24 weken geleden maakte het koppel bekend dat ze in verwachting waren en dat de baby in juni geboren zou worden. Loua is dus iets te vroeg geboren, maar de moeder en dochter maken het goed. De vriendin van Vosté plaatste al een foto dat ze een beschuit met muisjes aan het eten was.

Onder de post reageren een hoop collega's uit de schaatssport met mooie woorden. Onder andere Ruben Blommaert, Kai Verbij, Lianne de Vries, Femke Kok, Hein Otterspeer en Michelle de Jong feliciteren de Belgische sprinter met de geboorte van zijn kind.

Team Essent

Team Essent is op dit moment met de hele groep op trainingskamp. Na enkele weken trainen in Nederland is de groep afgereisd naar het Italiaanse Collalbo waar op dit moment op de fiets en in het krachthonk. Vosté is dus niet afgereisd naar Italië en het is niet bekend of hij zich wellicht later nog bij de groep zal gaan voegen.