Nieuwe aanwinst voor Jumbo-Visma: 'Mathias Vosté behoort tot de absolute top'

De Belgische schaatser Mathias Vosté heeft een contract voor twee jaar getekend bij Jumbo-Visma. De 29-jarige sprinter komt over van Team Novus en is blij dat hij 'een van de gelukkigen is' die zo'n transfer kan maken.

"Dit is een heel mooie verrassing", aldus Vosté die afgelopen seizoen de nationale records op de 500 meter en 1000 meter verbrak. Daarmee zette de Belg zich ook in Nederland op de kaart. "Als buitenlander is het niet makkelijk om in een commerciële ploeg terecht te komen. Zeker als je uit een schaatsland als België komt, is het voor weinigen weggelegd. Ik ben blij dat ik een van die gelukkigen ben."

Na zijn tijd bij Team Novus kijkt hij ernaar uit om met zijn nieuwe teamgenoten het ijs op te gaan. "De afgelopen jaren trainde ik veel alleen en moest ik de kar meestal zelf trekken. Bij Jumbo-Visma zijn we allemaal gelijkwaardig en trekken we elkaar naar een hoger niveau door elke dag samen te trainen. Dat is iets wat ik de afgelopen jaren gemist heb."

Vosté is het sterkst op de 1000 meter. Op die afstand pakte hij twee keer de tweede plek tijdens het WK Sprint. Bovendien werd hij vierde op de afstand in de World Cup. Zijn nieuwe coach Jac Orie is blij met de komst van de sprinter.

"Mathias heeft het afgelopen seizoen laten zien dat hij tot de absolute top op de 1000 meter behoort", aldus Orie. "Zeker in het tweede deel van het seizoen reed hij heel knappe races. Als je in zo'n korte tijd naar dit niveau kunt toegroeien, ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer in zit. Al met al past hij perfect in onze sprinttrein."

Een dag eerder werd bekend dat Serge Yoro de omgekeerde weg bewandelt. Hij verlaat Jumbo-Visma voor Team Novus waar hij gecoacht zal worden door Michel Mulder. Hij is een van vele schaatsers die Jumbo-Visma ziet vertrekken. Eerder verlieten onder anderen Antoinette Rijpma - de Jong en Jorrit Bergsma de ploeg.