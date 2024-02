Bart Hoolwerf na chaotische mass start: 'Iemand stuurde mij appje dat ik het als een speeltuin moest zien'

Bart Hoolwerf was zaterdagavond onderdeel van een knotsgekke halve finale op de mass start. De Nederlandse schaatser zag het gevaar van achteren komen, maar voelde zich opperbest. Hij ging, ondanks alle chaos, makkelijk door naar de finale.

Peter Michael uit Nieuw-Zeeland en de Duitser Felix Maly reden weg van de rest. Zij schaatsten zo slim, dat ze het peloton op een rondje dreigden te zetten. En dan tellen andere regels: want de eerste vier schaatsers die gelapt worden, zijn de sjaak en uitgeschakeld. Dat was chaos, maar Hoolwerf hield overzicht. "Ik kon er zelfs lekker mee spelen", zei hij na afloop bij de NOS.

'Ik durfde met de chaos te spelen'

"Dit was een gekke wedstrijd. Maar ik hield goed overzicht. Ik kon het allemaal in de gaten houden via de schermen langs de baan. Ik voelde me zo goed dat ik ook een beetje met die chaos durfde te spelen. Ik heb heel veel zelfvertrouwen. Ik voel me lekker en kon ook op het ijs makkelijk versnellen."

'Moest het zien als een speeltuin'

Hoolwerf gaf toe dat een appje 's ochtends zijn blik op de mass start veranderde en hem zo de finaleplaats opleverde. "Mijn teamgenootje Martijn Mulder appte mij. Dat ik de halve finale als een speeltuin moest zien. 'Dan ben jij op je best', stond erin. En hij heeft er gelijk in gehad ook. Ik moest me niet focussen op namen, maar lekker zelf bezig zijn. Dat is gelukt."

Geen Bosker

Hoolwerf is de enige Nederlander in de finale van de mass start. Hij zag dat Marcel Bosker in de andere halve finale uitgeschakeld werd. "Ik weet dat hij z'n best heeft gedaan. Ik ga hem ook niet afvallen nu. Hij is het hele seizoen een goede hulp geweest voor mij. Het is zonde dat hij er niet bij is in de finale, maar ik ga er alles aan doen om goud te pakken."