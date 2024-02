Marcel Bosker voelt zich benadeeld na missen finale mass start: 'Het was elf tegen een'

Marcel Bosker is niet door de halve finale van de mass start gekomen op de WK afstanden. De Nederlandse schaatser zat in een loodzware heat en kon gewoonweg niet op tegen de grote namen. Voor Nederland zit er dus maar één landgenoot in de finale: Bart Hoolwerf.

Daardoor kan Nederland de finale in ieder geval geen duo opstellen. Bosker is er namelijk niet bij, hij werd negende in zijn heat waar de beste acht doorgingen. "Ik word ingeloot met negen medaillewinnaars van de afgelopen maanden. In de andere halve finale zitten er maar twee. Dat is niet goed gedaan", zei Bosker na afloop van zijn halve finale tegen de NOS.

Elf tegen een

Voor Bosker voelde het oneerlijk. "Ik rijd nooit voor de sprint, ik weet niet eens hoe dat moet. Maar de anderen dwingen mij om voor de sprint te rijden. Dat is slim van ze, maar het voelde als elf tegen een. Alles om mij eruit te krijgen. Dat is ze gelukt, maar ik kon hier niet winnen."

Bart Hoolwerf na chaotische mass start: 'Iemand stuurde mij appje dat ik het als een speeltuin moest zien' Bart Hoolwerf was zaterdagavond onderdeel van een knotsgekke halve finale op de mass start. De Nederlandse schaatser zag het gevaar van achteren komen, maar voelde zich opperbest. Hij ging, ondanks alle chaos, makkelijk door naar de finale.

Bart Hoolwerf alleen naar de finale

Dus moest Bosker, die toch al niet lekker in z'n vel zat, toekijken hoe zijn teamgenoot Bart Hoolwerf wél de finale haalde. Gelukkig voor Nederland in ieder geval een schaatser in de finale, maar Hoolwerf zal het wel alleen moeten doen. Hij krijgt geen hulp van Bosker. Bij de vrouwen gingen Marijke Groenewoud en Irene Schouten wél samen door naar de finale op de mass start.