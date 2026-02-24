Sinds de Olympische Spelen is Jenning de Boo één van de meest begeerde vrijgezellen van Nederland. Naast zijn puike prestaties in Milaan, viel de goedlachse Groninger ook op door zijn uiterlijk. Dat leidde tot een nogal opmerkelijke vraag van Eva Jinek, waar de schaatser nu voor het eerst op reageert.

Jenning de Boo behaalde weliswaar geen olympische titel, maar mag toch zeer trots zijn op zijn debuut op het grootste wintersportevenement van de wereld. Twee keer behaalde de Groninger zilver. Tweemaal was de Amerikaanse veelvraat Jordan Stolz hem voor, zowel op de 500 meter als de 1000 meter.

Genieten

Tijdens de huldiging stond De Boo met een grote glimlach op het bordes. Na afloop had hij tijd voor de veelvuldig aanwezige media. "Ik ben echt aan het genieten. Ik heb op de Spelen al wel wat media gehad, maar hier staat een hele rij op mij te wachten. Dat is nieuw voor mij", aldus De Boo tegenover de camera van De Telegraaf.

Lang verblijf in Milaan

Het olympisch toernooi van de jonge Nederlander zat er al vrij vroeg op, maar toch besloot De Boo het hele evenement in Milaan te blijven. "Ik vond het aan de ene kant fijn dat ik al vroeg klaar was", vertelt de atleet van Team Reggeborgh daarover. "Ik bleef daar voor mijn teamgenoten om met ze te trainen. Zij moesten nog pieken en goed zijn."

"Maar aan de andere kant voelde het ook een beetje nutteloos. Je zit in een olympisch dorp met allerlei atleten die nog moeten presteren en ik was er meer als een soort knecht", licht De Boo verder toe.

Feest

Ondanks dat de Spelen voorbij zijn, heeft de 22-jarige schaatser nog geen groot feest gevierd. "Ik heb nog niet gefeest, maar wel een klein glaasje champagne gehad", legt hij uit. "Ik heb ook nog een WK om te rijden. Dus als ik er nu helemaal van af ga, ga ik dat niet leuk vinden en mijn coach ook niet." De WK sprint staan volgende week op het menu in Thialf, na de NK. Het nationale toernooi laat de atleet echter schieten.

Sekssymbool

De Boo heeft zich tijdens de Spelen ook ontpopt tot een soort god, waar veel vrouwen maar al te graag naar kijken. Dat leidde bij talkshow Eva tot een opmerkelijke vraag. "Ben jij er klaar voor om sekssymbool te zijn?", vroeg de presentatrice. Een dag later reageert De Boo op die opmerkelijke vraag. "Ik werd een beetje overweldigd door die vraag en wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Dat heb ik niet vaak. Wel heb ik het een en ander meegekregen. Dus dat die vraag kwam, had ik wel zien aankomen."

De vele media-aandacht en binnenkomende berichtjes kreeg de schaatser vooral door van ploeggenoten. Zijn DM puilt inmiddels uit van de verzoeken van vrouwen. "Ik heb van alles doorgestuurd gekregen, vooral van Jens. Tot nu toe had ik vooral contact van mensen in mijn bubbel. Dat zijn de mensen die je elke dag ziet."

Scrollen

"Ik heb de bubbel nog doorgetrokken tot de ontmoeting met het koninklijk huis", vervolgt hij. "Als we vanavond terugrijden naar Heerenveen dan laat ik het allemaal tot me komen. Dan ga ik even scrollen en kijken wat voor berichtjes ik allemaal heb gekregen", besluit De Boo.