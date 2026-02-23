De Olympische Winterspelen zitten erop en de Nederlandse sporters kwamen maandag aan op luchthaven Schiphol. Jenning de Boo, Femke Kok, Jens van 't Wout en Melle van 't Wout hadden weinig tijd om uit te rusten, want zij schoven in de avond alweer aan bij de talkshow van Eva Jinek. Daar kreeg De Boo een pikante vraag van de bekende presentatrice.

De hoeveelheid metaal in de studio steeg door de entree van de vier olympiërs naar grote hoogte. Ze pakten tenslotte allemaal minimaal twee medailles. Jens van 't Wout spande met vier plakken (drie goud en één brons) de kroon, maar ook Kok (één goud en één zilver), broer Melle (één goud en één zilver) en De Boo (twee keer zilver) mogen terugkijken op een geslaagd toernooi.

Dat deden ze enkele uren na de landing in Nederland bij de talkshow Eva van Jinek. Het viertal blikte daar terug op de olympische races in Milaan en werd natuurlijk flink toegejuicht door het publiek, dat speciaal voor de gelegenheid grotendeels in het oranje gekleed was.

De Boo populair op sociale media

De Boo was van de vier de enige die er niet in was geslaagd om zich te kronen tot olympisch kampioen, want hij beet zich op zowel de 500 als de 1000 meter stuk op rivaal Jordan Stolz. Desondanks leverden de Spelen hem flink wat aandacht op en met name op sociale media bleek hij goed in de smaak te vallen.

Zo plaatste influencer Anna van Borre, die meer dan 100.000 volgers op TikTok en meer dan 40.000 op Instagram heeft, op die platformen een video waarin ze aangaf De Boo een 'ongelooflijke leuke gozer' te vinden. Het leverde haar flink wat reacties op waaruit bleek dat het vrouwelijk geslacht massaal is gevallen voor het innerlijk én uiterlijk van de schaatser.

Pikante vraag voor schaatser

Dat leek ook Jinek duidelijk te zijn geworden, want nadat ze met De Boo had gesproken over zijn twee zilveren races en hem duidelijk had gemaakt dat zijn 1000 meter met ruim vier miljoen kijkers de meest bekeken wedstrijd van de hele Spelen was, durfde ze het aan om hem een pikante vraag te stellen: "Ben jij er klaar voor om sekssymbool te zijn?"

De Boo moest direct lachen om die vraag, maar liet al snel blijken dat hij weinig mee heeft gekregen van alle reacties. "Ik heb een beetje op Instagram en TikTok gezeten, maar ik heb verder weinig online gekeken naar berichten. Ik ga wel zometeen maar eens een dag ervoor moet gaan zitten en kijken wat er naar me toe gestuurd is."