Jenning de Boo vindt het ook apart gepland dat de schaatsers de week na de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen alweer een NK moeten rijden. Daarmee sluit hij zich aan bij zijn boezemvriend Kjeld Nuis, die hier ook al wat over zei.

Nuis gaf bij Vandaag Inside al zijn eerlijke mening over de planning van het NK richting het WK sprint en allround. "Het is nogal een discussie, want wie de planning verzonnen heeft, spoort niet. Je komt terug van de Spelen, morgen ga je naar de koning en dan heb je nog twee dagen om je voor te bereiden op een NK om je te plaatsen voor het WK een week later", zo schetste de schaatser de situatie.

Aan de telefoon met Radio 538 werd De Boo ook gevraagd naar deze planning en hij schaart zich achter zijn vriend Nuis. "Ik moet zeggen dat ik die planning ook niet helemaal snap. Het is natuurlijk nu superdruk. We zijn net een maand weg geweest en dan mag je nog een wedstrijd rijden. Dus ik kan me wel enigszins verplaatsen in Kjeld." Het schema is voor de schaatsers nogal druk met optredens in verschillende TV-programma's en dinsdag een bezoek aan de nieuwe president Rob Jetten en het Koningshuis.

Eten in het olympisch dorp

Tijdens het gesprek met 538 worden ook luchtigere onderwerpen besproken. Zoals wat tweevoudig zilveren medaillewinnaar De Boo zo al heeft gegeten toen hij het olymipsch dorp uit was. "Ik ben gisterenavond ook wel even goed uit eten geweest. Ik heb een enorme steak met friet naar binnen gewerkt. Ik ben ook wel blij dat we lekker zijn wezen eten, want in het olympisch dorp was niks te snacken."

De Boo vertelde in een interview na zijn zilveren plak al dat hij die avond op zoek ging naar een fastfoodrestaurant. Die was in het olympisch dorp echter niet te vinden. "Een McDonalds is er niet meer, dus ik heb eigenlijk gewoon elke keer kip en rijst en pasta gegeten. Af en toe een brownie kon nog wel, maar het avondeten was ver van vette hap. Maar ik vond het ook niet heel erg, want ik kon me wel volledig focussen op het presteren."

Marijke Groenewoud

Ook Marijke Groenewoud werd gebeld door het radiostation en ook zij werd gevraagd naar wat ze at nadat ze terug in Nederland kwam. "Ik ben gisteren lekker naar het pannenkoekenhuis geweest met Elisa Dul. Dus ik heb al een pannenkoek gehad", zo vertelt Groenewoud over het diner met haar vriendin en collega.