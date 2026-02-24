Jenning de Boo en Jens van 't Wout behoorden tot de Nederlandse atleten die dinsdag werden gehuldigd op Paleis Noordeinde. Samen hebben de twee sporters al een lange geschiedenis. Op Instagram delen zij daags na de Olympische Spelen een schattige foto van een paar jaar terug.

Jens van 't Wout was de absolute koning in de shorttrackarena in Milaan. De geboren Laarder was goed voor maar liefst drie olympische titels. Zowel op de 1000 meter, de 1500 meter als de team pursuit pakte hij de gouden medaille. Als bonus was hij ook nog goed op brons op de 500 meter, achter zijn grote broer Melle.

De Boo

Jenning de Boo was dan weliswaar niet goed voor een gouden plak, toch kan ook hij terugkijken op een geslaagd olympisch debuut. De geboren Groninger stuitte echter twee keer op een ontketende Jordan Stolz. Op zowel de 500 meter als de 1000 meter pakte de Nederlander het zilver achter de Amerikaanse alleskunner.

Huldiging

De pret was er echter niet minder om bij het tweetal, die met een big smile aanwezig waren bij de huldiging. Samen mochten zij dinsdag namelijk afreizen naar de huldiging van alle medaillewinnaars. Eerst in de Glazen Zaal in Den Haag, even later op bezoek bij de koninklijke familie op Paleis Noordeinde.

Na afloop van de huldiging delen beide atleten een lieve foto samen op sociale media. Eerst een foto van tijdens de huldiging, gevolgd door een zes jaar oude foto van het tweetal. In een ver verleden waren de twee namelijk teamgenootjes.

Teamgenoten

"Nu versus zes jaar geleden", stelt Van 't Wout onder het Instagram-bericht. "Wat een reis was dit." Ook De Boo reageert op de post. "Wie had dit 6 jaar geleden gedacht maat", gevolgd door een hartje.

Tot en met 2023 waren de olympische medaillewinnaars teamgenoten bij de nationale shorttrackploeg. De Boo was namelijk lang actief op de korte baan en nam onder meer deel aan een jeugd-WK. Hij was op een gegeven moment toe aan iets nieuws, waarna De Boo koos voor een overstap naar Team Reggeborgh.

Maatjes

De twee maatjes zijn elkaar echter nooit vergeten. Ze kunnen nog altijd goed overweg met elkaar en volgen de prestaties van de ander op de voet. Dat zij nu op dezelfde Spelen een medaille hebben gewonnen, maakt hun verhaal rond.