Het kostte bloed, zweet en tranen bij Joy Beune, maar de topschaatsster wist zich het afgelopen weekend te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat deed ze op de 3000 meter tijdens het OKT, met daarbij een opvallende hoofdrol voor haar moeder Dianna. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As wisten niet wat ze zagen, zo vertelden ze in hun Sportnieuws.nl-podcast.

Voor wie de zenuwslopende 3000 meter zaterdag heeft gemist. In de laatste rit nam Joy Beune het op tegen Marijke Groenewoud. De laatstgenoemde won in een prachtige race van Beune, die het de laatste rondjes enorm zwaar had. Dat zag haar moeder op de tribune ook. Mama Beune begon nog rustig op haar stoeltje, maar ging al snel naast het ijs staan om haar dochter aan te moedigen.

Hielp het geschreeuw?

En met succes. Beune reed de tweede tijd, tot vreugde van haar fanatieke moeder. Had haar geschreeuw écht effect, vragen Van As en Hoog zich af in hun podcast voor Sportnieuws.nl? "Het was zo grappig om te zien", lacht Van As. "Natuurlijk heeft dat geholpen!" Ook Hoog genoot van de beelden. "Ik zag een soort Naomi van As staan."

De spanning was wel te begrijpen. Voor de laatste rit had Merel Conijn de lat hoog gelegd met een strakke tijd. En dus stond de druk er vol op bij Groenewoud en Beune, die na afloop ook vertelde hoe enorm veel spanning ze voelde. Dat zal bij haar moeder niet anders zijn geweest, vertelt Van As. "Die twee toppers tegen elkaar, die schaatssten allebei hartstikke goed. Dan zit je als ouder op de tribune en kun je helemaal niks. Nou, dan bezwijk je."

Stress en zenuwen

Van As begreep daarom het geschreeuw van de moeder van Beune helemaal. "Je hebt stress, zenuwen. Je wil dat je kind goed schaatst en in dit geval naar de Spelen gaat. Het enige wat je kan doen was aanmoedigen. Dat deed ze. Ze begon op het stoeltje, toen is ze naar beneden gerend naar de kussens. Dat je daar überhaupt kan komen als ouder is eigenlijk al grappig aan schaatsen. Toen stond ze ongelooflijk hard te schreeuwen en op de kussens te slaan."

Daar stonden normaal gesproken coaches en teamgenotes, maar ditmaal dus de moeder van Beune. Van As viel nog iets aan haar op: de make-up. "Het haar helemaal mooi opgestoken, stond ze haar dochter aan te moedigen." De ex-tophockeyster weet het zeker. Het heeft Beune geholpen, maar de moeder ook. "Geestig om te zien. Je moet de spanning kwijt als ouder, dit is het enige wat je kan doen. Als je dan denkt dat het helpt, dan helpt het. Geestig, ik vond het grappig om te zien. Wel heftig. Ik ben benieuwd wat Joy er zelf van van vindt."

Daarover twijfelt het duo. Hoog 'vond het alleen maar mooi', maar weet wel dat zij het niet altijd gewaardeerd zou hebben. "In de puberteit zou je zeggen 'rot een eind op'. Maar op deze leeftijd kun je dat alleen maar mooi en liefdevol zou vinden. Ik denk ook dat als Joy dit niet zou trekken dat ze het er vast wel eens eerder over zou hebben gehad. Het was vast niet de eerste keer dat haar moeder zo fanatiek was."

Beune wéér in actie

Beune zien we dit OKT nog tweemaal in actie. Ze rijdt maandag de 1500 meter en staat dinsdag ook aan de start van de 5000 meter. Hoewel de allerergste stress er nu af lijkt, zien we misschien ook de moeder van de topschaatsster weer schitteren langs het ijs.

