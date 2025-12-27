Aan support geen gebrek voor Joy Beune bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. Tijdens de 3000 meter werd ze naar voren geschreeuwd door haar moeder, Dianna Beune. Het lukte haar echter niet om Beune naar de overwinning te schreeuwen, want Marijke Groenewoud zegevierde op de drie kilometer.

Ondanks dat Beune de regerend wereldkampioene is op de 3000 meter en ook dit seizoen World Cups won op deze afstand, was ze tevreden met haar tweede plek.

"Ik heb nog nooit zo hard gereden in Thialf. Ik heb echt alles gegeven. Dit was het maximale. Ik ben hier blij mee. Ik sta tiende in de matrix en ga ervanuit dat er wel een dubbel komt. Ik denk wel dat ik hem heb", zo zei bij de NOS over een olympisch startbewijs. Met de dubbel doelde Beune op een schaatsster die twee plekken bij de eerste negen posities inneemt.

Moeder van Joy Beune

Tijdens de directe rit van Joy Beune tegen Groenewoud kon moeder Dianna Beune niet stil blijven zitten. Ze verliet haar stoeltje in ijspaleis Thialf en liep de trap af, richting de schaatsbaan. Uiteraard stapte ze daar niet op, maar aan de rand van het ijs, staand achter de reclameborden, moedigde ze Joy Beune aan. Ze schreeuwde "kom op" en sloeg met haar hand op de boarding.

Commentator Martin Hersman zei bij de NOS: "We zagen haar moeder op de kussens beuken. Beune miste vier jaar geleden de Winterspelen." Waarop Herbert Dijkstra zich afvroeg: "Zou het helpen? Ik denk niet dat je er een meter harder van gaat rijden." En Hersman: "Nou, ik denk het wel. Die emotie. Fantastisch."

Groenewoud

Groenewoud, de 26-jarige Friezin van Team AH Zaanlander, was met 3.54,73 sneller dan Joy Beune en Merel Conijn. Beune werd met 3.56,80 tweede, Conijn derde met 3.57,36. Beune en Groenewoud gingen in de slotrit gelijkop. Met nog twee ronden te gaan, nam Groenewoud voorsprong en klopte de wereldkampioene met twee seconden verschil.

Groenewoud is zeker van deelname aan de Olympische Spelen. De schaatssters die tweede en derde zijn geworden, moeten andere resultaten van het OKT afwachten voordat ze zeker zijn van kwalificatie.

