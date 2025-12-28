Joy Beune moest ontzettend diep gaan om de drie kilometer op het OKT te overleven. De topschaatsster van Team IKO-X2O werd zaterdag tweede achter Marijke Groenewoud en is daarmee zo goed als zeker van de Olympische Spelen. Het mag echter een wonder heten dat ze zo goed reed, want ze beleefde uren eerder een vreselijke nacht.

Beune kon niet anders dan haar petje afnemen voor Groenewoud, die bijna het baanrecord van Irene Schouten in Thialf uit de boeken reed op de drie kilometer. Beune, die in de wereldbeker alles won over de nu voor haar lastigste afstand, reed haar snelste tijd ooit in Heerenveen. En dat met een dramatische voorbereiding in haar lijf. "Ik had vannacht ook echt een klote-nacht. Door de spanning had ik amper geslapen. Om het uur werd ik wakker met zweet tussen mijn billen. Het was geen fijn gevoel", zei ze in gesprek met De Telegraaf na afloop van de race.

'Dan moet je wel stalen zenuwen hebben'

De spanning op het OKT is volgens haar met niets te vergelijken, vandaar ook die extreme spanning en zenuwen. Toen de missie voor Milaan geslaagd was, viel er dan ook een enorme last van haar schouders. "Zeker als je in de laatste rit zit en je ziet die snelle tijden, dan denk je wel: 'Shit, ik moet echt hard rijden'. En dan twee seconden van mijn persoonlijk record in Thialf af rijden... Dan moet je wel stalen zenuwen hebben. Dat is wel gelukt", lachte Beune opgelucht voor de camera van Sportnieuws.nl.

Dromen van Goud

Ook schaatsicoon Marianne Timmer wist niet wat ze zag toen ze Beune en Groenewoud tegen elkaar zag strijden op de drie kilometer. In de laatste rit werd het een ware titanenstrijd. Timmer is vol lof over beide topschaatssters in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Uiteindelijk weten we natuurlijk dat zij een fantastische schaatser is. Dan is het ook wel wel weer lekker om haar weer zo te zien te schaatsen zoals ze kan in plaats van dat ze toch achter de feiten aan rijdt", zegt ze over Groenewoud.

