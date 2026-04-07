De complete Nederlandse schaatswereld is druk bezig met vakantievieren. Dat is ook niet gek na een lang seizoen, ook laten de voorbereidingen op het nieuwe jaar nog even op zich wachten. Dus toog topschaatsster Angel Daleman naar Bonaire voor een onvergetelijke trip met haar vriend.

Daleman kende een fantastisch debuutjaar, waarin ze zich onder meer wist te plaatsen voor de World Cups en de WK afstanden. In Hamar werd ze wereldkampioene teamsprint samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting. Dus waren de verwachtingen hooggespannen het afgelopen olympische seizoen. Toch kwam ze niet aan haar oude niveau, wat ook niet vreemd is gezien haar leeftijd. Dan gaat ontwikkeling met pieken en dalen.

Daleman deed op de 500, 1000 en 1500 meter een poging om olympische tickets te verdienen, maar op iedere afstand kwam ze te kort. Op haar 1000 meter had ze last van een vallende Jutta Leerdam in haar rit, waardoor ze een toptijd kon vergeten. "Alles wat kon tegenzitten heb ik gehad. Dit kan ik in mijn zak steken en meenemen", vertelde ze na afloop tegen Sportnieuws.nl.

Nieuw contract

Daleman heeft bovendien nog een heel schaatsleven voor zich. En de samenwerking met Team Essent, waar ze sinds vorig jaar aan is verbonden, bevalt. Halverwege maart meldde het schaatsteam dat Daleman een nieuw contract heeft getekend. Nu ligt ze vast tot na het seizoen 2027/28. "Ik ben hier superblij mee", zei de toen nog 18-jarige Daleman in een eerste reactie.

"Het is fijn dat er vanuit de ploeg zoveel vertrouwen in je wordt uitgesproken, dat gaf gelijk een goed gevoel. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ben ervan overtuigd dat ik hier verder kan groeien. We hebben een geweldige meidenploeg staan en maken elkaar allemaal beter. Voor mij is dat op dit moment het allerbelangrijkste."

Op vakantie na contractnieuws en verjaardag

Anderhalve week later vierde Daleman haar negentiende verjaardag. Dat deed ze in The Harbour Club in Rotterdam, met onder anderen haar vriend Beau Snellink. De twee vlogen niet veel later naar Bonaire, om van een welverdiende vakantie te genieten. Beelden daarvan deelde Daleman op Instagram. Daarop was te zien dat ze het uitstekend naar haar zin had.

Haar vriend laat een hartje en hartjesogen achter in de comments, terwijl ook olympisch kampioene Michelle Velzeboer daar te vinden is. "Heerlijk", schrijft ze onder de jaloersmakende beelden van Daleman. Ook onder anderen Jenning de Boo en teamgenotes Meike Veen en Rosalie van Vliet kunnen de post waarderen.