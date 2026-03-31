Na een lang en intens seizoen is voor de schaatsers de vakantietijd aangebroken. De perfecte tijd om de zon op te zoeken. Zo zitten Chris Huizinga en Marte Furnée net als Angel Daleman en Beau Snellink op Bonaire. En de schaatsstellen zochten elkaar nog even op.

De 24-jarige Snellink en de 19-jarige Daleman zijn sinds 2025 samen als koppel. De twee kennen elkaar uit het schaatsleven en kwamen elkaar tegen bij Team Essent. Tegenover Sportnieuws.nl vertelde het koppel over hoe ze elkaar leerden kennen. "We waren daar helemaal niet mee bezig. We hadden allebei ons eigen leven en eigen ding. Toevallig zaten we naast elkaar in het vliegtuig en toen begon lichtelijk het vonkje over te springen door de gesprekken die er plaatsvonden."

Voor Daleman en Snellink was het olympische seizoen verre van olympisch. Beide schaatsers grepen op het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi naast de tickets voor Milaan. Het seizoen leverde voor allebei zo niet het gewenste resultaat, maar desondanks is het genieten geblazen op Bonaire.

Chris Huizinga en Marte Furnée

Huizinga en zijn geliefde Frunée zijn ook in Bonaire. Van de vier is Huizinga de enige die wel naar de Olympische Winterspelen mocht. Daar reed hij de 5000 meter en de ploegenachtervolging, maar kreeg hij het niet voor elkaar om een medaille te pakken. Zijn Noorse vriendin Furnée is ook schaatsster. De 24-jarige plaatste zich ook niet voor de Olympische Winterspelen, maar was wel in Milaan om haar vriend Huizinga te supporten.

Samen op Bonaire

Snellink en Daleman en Huizinga en Furnée besloten elkaar maandagavond op te zoeken op het zonnige Bonaire. De twee mannen kennen elkaar goed en zijn teamgenoten van elkaar en rijden normaliter ook achter elkaar in de ploegenachtervolging. De schaatsstellen zaten op een zonnig terras om daar te genieten van het weer en elkaars aanwezigheid.

Verbazing over Huizinga

Furnée deelt al de hele week volop beelden, waarbij ze onder meer schrijft dat ze volop aan het genieten is met haar liefde. Een van haar foto's roept vragen op bij collega Daidai N'tab. "Hoe kan het dat hij er op de tweede foto zo gespierd uitziet", wil de sprinter weten over een foto van Heizinga. "AI", reageert olympiër Tijmen Snel. "Niet zo verbaasd jongen", schrijft Huizinga zelf dan weer, een boodschap voorzien van een gespierde arm.