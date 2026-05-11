Het schaatskoppel Aurora Løvås en Sander Eitrem hebben afgelopen weekend een nieuwe sport geprobeerd. De Noorse schaatsers gingen skispringen.

Løvås en Eitrem zijn na een druk schaatsseizoen en een mooie vakantie weer in training, maar toch is er ook tijd voor andere zaken. Via haar Instagram deelt de schaatsster een aantal foto's dat ze samen met Eitrem en een groep vrienden is gaan schansspringen. Løvås bleek niet direct een natuurtalent, want bij haar eerste sprong komt ze niet goed terecht. De Noorse beland in een soort spagaat en haar ski's schoten gelijk uit. Gelukkig bleef Løvås ongedeerd.

Ook Eitrem probeerde het al snel op dezelfde sprong als zijn vriendin. De schaatser kwam er echter een stuk beter van af. Hij landde wel op zijn ski's terecht en lijkt dus iets meer talent in het schansspringen te hebben dan zijn vriendin. Al met al heeft het stel het in ieder geval erg naar hun zin gehad tijdens de activiteit.

Olympisch seizoen

Løvås en Eitrem waren tijdens het afgelopen schaatsseizoen allebei actief op de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Daarbij was Eitrem het meest succesvol. De Noorse topschaatser pakte een gouden medaille op de 5000 meter en zette daarmee al vroeg op de Winterspelen een kroon op zijn sterke seizoen. LAter werd Eitrem ziek, waardoor hij bijvoorbeeld op de 10000 meter geen potten meer kon breken en niet meer in de buurt van de medailles kwam.

Voor Løvås waren de Winterspelen iets minder succcesvol. Zij deed mee op de 1500 meter en de mass start bij de vrouwen. Haar hoogste notering was de 21e plek bij de mass start. Løvås was als 25e over de finish bij de 1500 meter.

Eitrem en Løvås kregen vijf weken geleden weer heel goed nieuws. Toen maakte het stel bekend dat ze officieel samen een appartement hebben gekocht. Meerdere topschaatsers feliciteerden het stel via Instagram.

