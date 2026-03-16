Voor topshorttrackster Hanne Desmet was het WK in Montréal, net als de afgelopen Olympische Winterspelen, een teleurstelling. Daarom waait in België de vraag op of 29-jarige schaatsster Suzanne Schulting achterna moet gaan richting de langebaan.

Desmet is met afstand de beste Belgische schaatsster ooit. Als shorttrackster behoorde ze de afgelopen jaren tot de wereldtop. Zo won ze vier jaar geleden op de Winterspelen in Peking een bronzen medaille op de 1000 meter. Daarna werd zo ook tweemaal Europees kampioen en vorig jaar zelfs wereldkampioen. Haar grote rivaal tijdens al deze toernooien was Schulting. Desmet was ook verantwoordelijk voor de val van Schulting op het WK van 2024 waarbij ze haar enkel brak.

Matig seizoen

Het afgelopen seizoen was echter mager voor Desmet. Zo liepen de Spelen in Milaan voor haar uit op een teleurstelling. Zo reed ze individueel geen enkele A-finale. Als troost won ze met haar landgenoten wel een bronzen medaille op de mixed relay, mede mogelijk gemaakt door een valpartij van Nederland in de halve finale.

Ook op het afgelopen WK shorttrack in Canada ging het minder met Desmet. Ook daar plaatste ze zich voor geen enkele A-finale. Wel was er wederom brons op de mixed relay. Dankzij deze magere resultaten speculeert Sporza-commentator Bert Sterckx dat Desmet, net als Schulting, de overstap gaat maken van het shorttrack naar de langebaan.

Als junior begon de Belg als langebaanschaatser. Maar de destijdse hegemonie van haar generatiegenoten Joy Beune en Jutta Leerdam forceerde haar de overstap te maken naar het shorttrack. Nu lonkt er dus weer een overstap terug naar de langebaan.

Mogelijke overstap

Wat deze speculaties voedt, zijn de uitspraken van de bondscoach van de Belgische shorttrackers én vriend van Desmet: de Amerikaanse oud-topschaatser Joey Mantia. Hij verklaarde na de val van Desmet op de olympische 1500 meter dat dit op de langebaan nooit zal gebeuren. Ook de Belgische zelf ging daarna speculaties over een mogelijke overstap niet uit de weg.

Er zijn op de langebaan dan ook kansen voor Desmet, zo ziet Sterckx. "Die overstap zit erin", beaamt hij. "Joey Mantia komt zelf van de lange baan. Als het nu al zo spontaan kwam bij allebei, dan denk ik wel dat er serieus over nagedacht zal worden." De commentator kan ook al vertellen op welk onderdeel kansen voor haar liggen. "Er wordt wel gezegd dat ze in de massastart iets zou kunnen betekenen."

Overstap Schulting

Mocht Desmet daadwerkelijk de overstap maken naar de langebaan, is het dus nog maar de vraag of we opnieuw een clash gaan zien tussen haar en Schulting. De Nederlandse maakte twee jaar geleden al de overstap van het shorttrack naar de langebaan. De rijdster van Team Essent focust zich vooral op de sprintonderdelen. En met succes: op de Olympische Spelen plaatste ze zich voor de 1000 meter en twee weken terug werd ze tweede op het WK sprint achter Femke Kok.