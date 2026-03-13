Belgische shorttrackster Hanne Desmet hoopt na tegenvallende prestaties op de Olympisch Spelen wel uit te blinken tijdens de WK in Montréal. Ze hoopt geleerd te hebben van haar fouten en dit weekend het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Desmet hoopt haar seizoen positief af te kunnen sluiten en haar wereldtitel op de 1000 meter te verdedigen in Montréal. Tijdens de Spelen in Milaan ging ze op die afstand in de fout. Ze raakte de Zuid-Koreaanse Gilli Kim, waarna ze beide onderuit gingen. Desmet werd vervolgens gediskwalificeerd.

Ook de 1500 meter eindigde in een teleurstelling. Het onderdeel liep uit in een slagveld bij de vrouwen vanwege slechte kwaliteit van het ijs. Ook Nederlandse toppers Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer kwamen daardoor ten val.

'Ik blijf niet in het verleden hangen'

Desmet hoopt nu alsnog goud te bemachtigen op haar favoriete afstanden tijdens de WK. "Ik ben niet iemand die in het verleden blijft hangen. Ik kijk gewoon vooruit naar het WK en naar de volgende 4 jaar", zegt ze tegen Sporza.

De 29-jarige pakte wel brons op de mixed relay met de Belgische ploeg, maar de individuele onderdelen lieten te wensen over. Daar hoopt ze van te kunnen leren. "Ik herhaal die fouten in mijn hoofd, zodat ik ze zeker niet opnieuw maak. Ik wil in de toekomst iemand worden die minder fouten maakt."

"Ik ben oud en ervaren. Het is goed dat ik enkele jaren heel veel risico's heb genomen om bij te leren, maar op een bepaald moment moet je ook wat foutlozer zijn in het schaatsen", legt ze uit.

Minder druk

Bovendien voelt ze minder druk voor de WK dan voor de Spelen. Ze hoopt dat dat nog een positieve invloed heeft op haar prestaties. "Het hoogtepunt is achter de rug, dus ik denk dat het mentaal een andere manier van opladen is."

Suzanne Schulting

Desmet komt haar grote rivale Schulting niet tegen in Montréal. Zij werd gepasseerd door bondscoach Niels Kerstholt. De twee kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan na een botsing tijdens de 1000 meter op de WK twee jaar geleden. Daar hield Schulting een enkelbreuk aan over.