Een week na de langebaanschaatsers zit het seizoen voor de shorttrackers er ook op. Het afsluitende WK was niet zo succesvol als de Olympische Spelen, maar toch hebben de Nederlandse rijders veel eremetaal binnengehaald. Daarbij ontvangen ze ook het bijbehorende prijzengeld. Lees hier hoeveel Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout hebben verdiend.

Na de afgelopen Olympische Winterspelen in Milaan staat het shorttrack helemaal op de kaart in Nederland. Vooral de gouden prestaties van Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer droegen daar aan bij. In totaal veroverde de Nederlandse shorttrackploeg in Italië zeven medailles, waaronder vijf gouden plakken.

Prijzengeld goudhaantje Velzeboer

De oogst van eremetaal was tijdens het WK in het Canadese Montréal iets minder. TeamNL, onder leiding van succescoach Niels Kerstholt, reist terug naar Nederland met zeven medailles: twee gouden en vijf zilveren. De koningin van het toernooi was wederom Xandra Velzeboer. Zij wist met de Nederlandse vrouwen, na de tragische val op de Spelen, wel wereldkampioen te worden op de relay. Daarnaast won ze ook goud op de 500 meter, net zoals in Milaan.

Voor haar gouden plakken op de Olympische Spelen ontving Velzeboer, net als alle andere olympische kampioenen, in totaal een premie van 30.000 euro van NOC*NSF. Het prijzengeld wat ze ontvangt na het WK shorttrack valt echter iets lager uit. Door haar gouden medaille op de kortste afstand ontvangt de 24-jarige schaatsster 7000 Amerikaanse dollar (ongeveer 6100 euro).

Daarnaast werd Velzeboer ook twee keer tweede; op de 1000 én 1500 meter. Per zilveren plak ontvangt ze nog een extra 5000 dollar (ongeveer 4400 euro). Ten slotte pakt ze ook prijzengeld door haar wereldtitel met het vrouwenteam op de relay. Ook zij winnen 7000 dollar, al moeten ze (Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Zoë Deltrap en Diede van Oorschot) het geld met zijn vijven verdelen. In totaal heeft het WK een bedrag van 18.400 dollar (ongeveer 16.000 euro) opgeleverd voor de succesvolle shorttrackster.

Zilveren Van 't Wout

Waar Jens van 't Wout in Milaan nog drie gouden medailles won, moest hij in Canada tevreden zijn met zilver. Op de 500 en 1000 meter greep hij net langs de wereldtitel. In totaal won hij 10.000 dollar (ongeveer 8800 euro) op het WK. Daar leek Van 't Wout dan ook enorm content mee. Vlak voor het toernooi kampte de drievoudig olympisch kampioen namelijk met ziekte.

De derde persoon die op een individueel nummer prijzengeld pakte namens Nederland is Poutsma. Zij werd achter Velzeboer tweede op de 500 meter, waardoor ook zijn 5000 dollar (ongeveer 4400 euro) mee naar Nederland neemt.