Angel Daleman is van plan komend seizoen ook in actie te komen bij het shorttracken en die keuze zal de nodige voeten in aarde hebben. De 20-jarige topschaatsster zal flink moeten plannen en dan is er ook nog de hechte Nederlandse shorttrackploeg.

"Daleman komt natuurlijk uit het shorttrack en heeft ook altijd veel geskeelerd", vertelt voormalig tophockeyster én groot schaatsliefhebber Naomi van As is haar Sportnieuws.nl-podcast. "Daar heeft ze ook prijzen mee gewonnen. En ze kiest eigenlijk, net zoals Suzanne Schulting, voor de combinatie met langebaanschaatsen."

"Je zult het goed moeten inrichten en daar was natuurlijk discussie over, ook vorig jaar met Suzanne", doelt Van As op het gedoe met Schulting toen duidelijk werd dat zij op de Olympische Spelen van Milaan op beide onderdelen uit wilde komen. "En je hebt dan twee competities die door elkaar heen lopen. Wat is dan belangrijker, langebaanschaatsen of shorttrack?"

'Team moet er ook voor open staan'

"Bij shorttrack ontstaat dan weer de hele discussie over het team", doelt Van As op het hechte TeamNL dat in Milaan bijzonder succesvol was op de shorttrack. "Daar moet je natuurlijk ook wel uren insteken en moeite voor doen."

De tweevoudig olympisch kampioene ziet de combinatie van langebaan en shorttrack voor Daleman en Schulting wel zitten: "Ik denk alleen dat alle partijen er dan wel voor open moeten staan dat zij dit doen. Het eist ook flexibiliteit en goede communicatie van iedereen.”

'Dan wordt het een lastig verhaal'

Oud-ploeggenote Ellen Hoog is het met Van As eens: "Het shorttrackteam moet er ook voor open staan dat Angel zowel shorttrack als langebaan gaat doen. En dat stonden ze afgelopen jaar natuurlijk minder, omdat ze zo met het team bezig waren richting de Olympische Spelen. Dat ging heel verdienstelijk en het is de vraag of ze open staan voor schaatsers die het allebei doen."

"Het moet natuurlijk niet zo zijn dat als het team daar niet voor openstaan, dat Daleman het niet kan doen", meent Van As. "Het enige is: accepteren ze het?” Hoog: "Als zij het niet accepteren, wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal. Want dan zal die coach altijd voor zijn vaste team gaan.”

Van As: "Maar wat vinden we daar dan van? Want dan bepaal je dus voor iemand anders of diegene iets gaat doen of niet. Dat is natuurlijk ook wel heftig.” Hoog: “Daarom gewoon hele goed communiceren, schema's naast elkaar leggen en kijken of dit mogelijk is.”

Voor de internationale schaatsbond ISU is er wellicht de taak om te zorgen dat de kalenders van het langebaanschaatsen en het shorttrack beter op elkaar worden afgestemd. Maar volgens Van As is eerst de KNSB aan zet om te kijken wat er nodig is.

Bochten aansnijden

"Heel veel schaatsers shorttracken ook af en toe", weet Van As, al jaren de vriendin van schaatsicoon Sven Kramer. "Zodat ze die bochten gewoon strakker aan kunnen snijden. Ik moet niet al te technisch worden, want daar heb ik niet zoveel verstand van, maar ik weet wel dat ze dat doen. Ook zeker met skeeleren.”

Hoog wil graag van Van As weten of het een slimme keuze is voor Daleman om de twee sporten weer te gaan combineren. "Nou, ik denk dat het voor haar ook wel lekker is", reageert ze. "Zij heeft natuurlijk een lastig jaar gehad. Ik denk dat ze zichzelf ook wel heel veel druk heeft opgelegd na dat seizoen daarvoor, toen zij doorkwam als junior."

"Zij mocht seniorenwedstrijden rijden en dat deed ze heel goed. Eigenlijk verwachtte toen niemand iets en toen reed ze World Cups en won ze als jongste schaatser ooit de teamsprint. Toen kwam het jaar van de Spelen. Dat viel natuurlijk heel erg tegen, dus ik denk dat het voor haar ook een mentale boost kan zijn. Om die frisheid te houden is het wel gewoon een heel leuke, goede combinatie. We gaan het zien!"

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke week het sportnieuws door.

