Het Nederlandse marathonschaatsen krijgt er vanaf volgend seizoen een bijzonder team bij. In de Topdivisie, het hoogste niveau, verschijnt 'Arbeidsrecht De Graaf' met liefst drie broers aan de start. Dat zijn niet zomaar willekeurige broers. De Haasjes-familie is dan namelijk samen en gaat bijna compleet jagen op de gevestigde namen.

De jongste telg van de drie, de achttienjarige Joël Haasjes, is de spil in de nieuw op te zetten ploeg. Hij krijgt ondersteuning van broers Ronald (29) en Jurrian (33). Alleen vierde broer Christian doet vooralsnog niet mee in het team. Er is naast het drietal nog plek voor een paar anderen, alleen moeten die wel voldoen aan het 'dna' van het team.

'Niet te veel poespas'

"Bij het polsen van Ronald bleek dat hij direct gecharmeerd was van wat we het DNA van het team noemen", legt ploegleider Aleid Klompmaker uit aan Schaatsen.nl. "We kijken naar rijders uit de streek die dezelfde instelling hebben als wij: de neuzen allemaal een kant op, keihard werken en gaan. Niet te veel poespas eromheen, zoals trainingskampen in het buitenland of op hoogte. Nee, gewoon 's zomers beuken in de polder op de skeelers."

'Geen pelotonsvulling'

Jongste broer Joël geldt als een groot marathontalent en hikt al maanden tegen de top aan. Hij besloot de overstap naar de Topdivisie nog even uit te stellen en nu komt met 'zijn' team de omslag. Hij zag de afgelopen wedstrijden al dat hij het niveau van de beloften ontstegen is, met een aantal top-tiennoteringen in grote A-wedstrijden dit seizoen. "We zullen niet als een instapploeg beginnen die voorzichtig om het hoekje zal kijken hoe het eraan toegaat. Nee, het moet direct vooraan meestrijden worden, geen pelotonsvulling. Dat past niet bij ons."

'Bang voor ons'

Zijn motto is 'de mouwen opstropen en er voor gaan'. Joël Haasjes wil terug naar het 'oude' marathonschaatsen: "Niet te veel gekkigheid, en keihard maar niet per se dom trainen. En niet te veel zeuren." Daarmee wil hij het verschil maken tegenover de al gearriveerde namen. "Ik denk dat de andere teams dan net zo goed bang voor ons zullen zijn."