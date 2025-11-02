Christian Haasjes mag zich al meer dan tien maanden Nederlands kampioen op de marathon noemen, maar won in zijn speciale rood-wit-blauwe tenue sinds 1 januari geen wedstrijd meer. Tot zaterdagavond. Exact tien maanden na het winnen van de NK marathon kwam hij weer eens als eerste over de streep. Dat vierde hij op typische wijze.

Haasjes was bij de mannen eindelijk weer eens de beste. Hij verbrak de vloek van de kampioenentrui om zijn schouders en won zijn eerste wedstrijd op kunstijs sinds hij Nederlands kampioen werd. De afgelopen maanden waren steevast alle ogen op hem gericht. “Dat zou ik zelf ook doen. Dat maakt koersen soms wel lastig, maar des te mooier om erin te winnen", zei hij na afloop van de Marathon Cup in Leeuwarden zaterdagavond tegen schaatsen.nl.

'Blijkbaar was het bloedserieus'

Hij kwam juichend als de Belgische toprenner Wout van Aert over de streep. Een speciaal eerbetoon aan zijn broertje Jurrian, die vlak voor de wedstrijd vader was geworden van zoontje Wout. Christian werd dus oom. "Dat zei ik voor de grap, maar blijkbaar was het bloedserieus”, lachte Haasjes. “Onderweg dacht ik daar alleen niet echt meer aan, want je moet eerst winnen en dan pas juichen.” Wapperend met zijn armen als vleugels, zoals Van Aert al eens deed en Haasjes kopieerde bij het winnen van de NK, gebeurde dit keer niet. Het werd een andere viering.

'Dat is toch mooi?'

“Nee, dat was eenmalig. Die ga ik niet meer herhalen. Maar vorig jaar deed Van Aert in de Ronde van Spanje ook een mooie. Dat is toch mooi? Dat ik mijn neefje nog niet heb gezien, maar wel al een mooi eerbetoon heb kunnen geven.” Haasjes staat zondag niet op de lijst bij de NK afstanden voor de mass start, een soort marathon-light in het langebaanschaatsen. Bij de vrouwen won Maaike Verweij zaterdag de Marathon Cup in Leeuwarden, maar zij staat wel in het peloton in Thialf. Met nummer twee Paula Konijn, die een bijzonder verhaal kent.

De nummer drie van de mannen op de Marathon Cup in Leeuwarden, Jorian ten Cate, is er op de mass start wel bij. Hij strijdt met geëikte namen als Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma om de Nederlandse titel én een plekje op de World Cups.