Jutta Leerdam verruilde de afgelopen week het ijs van de schaatsbaan voor de sneeuw op de piste. Daar vierde de olympisch kampioene een welverdiende vakantie met haar familie en geliefde Jake Paul. Haar overstap van ijs naar sneeuw valt bij veel mensen in de smaak, waaronder skilegende Lindsey Vonn.

Na een bomvol schaatsseizoen, met als absoluut hoogtepunt de olympische titel van Jutta Leerdam op de 1000 meter, koos de Westlandse schaatsster ervoor om direct na de Winterspelen een punt achter haar seizoen te zetten. Daarna volgde een tripje naar de Verenigde Staten, waar ze op bezoek ging en benoemd werd door president Donald Trump.

Wintersport

Enige tijd later keerde de 27-jarige atlete van Team Kafra weer terug in Europa. Leerdam geniet momenteel nog altijd van een skivakantie met haar familie en vriend Jake Paul in het Franse jetset-skigebied Courchevel. Van haar wintersport deelt ze geregeld beelden op sociale media. Eerder vertelde ze al dat 'de familie Leerdam na twaalf jaar weer terug is op wintersport'.

Lindsey Vonn

Haar uitstapje naar de skipiste valt behoorlijk in de smaak bij haar volgers, bekend en onbekend. Zo reageert skilegende Lindsey Vonn met 'Yesssss!!!!'. De legendarische skiester kan het dus wel waarderen dat Leerdam aan het genieten is op de lange latten. Vonn kan dat zelf de komende tijd nog niet doen, nu ze nog altijd herstellende is van haar gruwelijke beenblessure die ze opliep op de afgelopen Olympische Spelen.

Nadat Vonn bij een training in aanloop naar de Spelen een kruisband scheurde, besloot ze alsnog mee te doen. Dat ging helemaal fout. Bij een harde val brak ze haar been op meerdere plekken. Inmiddels is de Amerikaanse legende volop aan het revalideren. Deze week kon ze voor het eerst weer zelfstandig naar buiten. Dat deed ze in een elektrisch karretje, een soort scootmobiel.

Bekende topsporters

Bovendien kan, naast Vonn, ook een hele rits aan bekende topsporters genieten van de plaatjes van Leerdam. Onder meer collega-schaatsers Jenning de Boo en Femke Kok hebben de post een hartje gegeven. Net als andere topsporters als atlete Lieke Klaver, wielrenster Demi Vollering, autocoureur Tom Coronel en handbalster Angela Malenstein. Hoe lang Leerdam nog blijft skiën is onbekend, maar dat ze het enorm naar haar zin heeft, staat buiten kijf.