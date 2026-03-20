Het schaatsseizoen zit er op en dus geniet Jutta Leerdam van een welverdiende vakantie. Dat doet ze momenteel in Frankrijk waar ze in winterse omstandigheden op de lange latten staat. De olympisch kampioene geniet volop, maar dat doen de mensen met wie ze op pad is ook. "Ik ben zo blij om hier te zijn."

Leerdam is namelijk niet in haar eentje op avontuur. De vrouw die goud en zilver won op de recente Winterspelen is met haar familie in het Franse Courchevel, een befaamd skigebied in de Franse Alpen.

Na 12 jaar weer skiën

De schaatsster kwam halverwege deze week aan in Frankrijk en begint vrijdag aan haar derde dag op de lange latten. Woensdag stond ze voor het eerst sinds heel lange tijd weer op ski's. Daar blikte Leerdam op Instagram op donderdag even op terug. "Dag twee van het skiën, nadat ik het twaalf jaar lang niet kon. Nu de Spelen voorbij zijn, voelde het alsof de tijd rijp was. Ik ben zo blij om hier met mijn familie te zijn."

Ook zusjes genieten in de sneeuw

Dat laatste is geheel wederzijds, want ook de zussen van Leerdam zijn enthousiast. Haar oudere zus Merel plaatste wat foto's van een zonnig Courchevel. En ook Beaudine, de jongste van het stel, deelt wat plaatjes van het ski-oord.

De olympisch kampioene deed overigens niet alleen Frankrijk aan na haar zegetocht in Milaan. Na de Spelen was ze nog even in Nederland voor een ontmoeting met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia en werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vervolgens was ze ook op Puerto Rico en in de Verenigde Staten te vinden om tijd te spenderen met haar verloofde Jake Paul. Nu vertoeft Leerdam dus in Frankrijk.

In de schaatswereld is het sowieso tijd voor vakantie, maar het is de vraag of het schaatsicoon niet al afscheid van de sport heeft genomen. Ze twijfelde openlijk al over een voortzetting van haar carrière en won met olympisch goud haar nagenoeg enige ontbrekende grote prijs. Een definitief besluit heeft de 27-jarige Leerdam nog niet genomen. Naar alle waarschijnlijk volgt dat ergens in het voorjaar.