Meervoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer (51) heeft haar hart op de tong. Zowel als schaatsanalist als in haar persoonlijke leven schroomt ze niet zich uit te spreken. En daarbij voelt ze zich ook niet te groot om simpelweg te erkennen dat ze het ook even niet weet.

De 51-jarige Timmer, die bij de Olympische Winterspelen van 1998 en 2006 in totaal driemaal goud bij elkaar schaatste, plaatste afgelopen weekend een indringend bericht op Instagram. Daarin geeft de Sappemeerse aan dat ze plots, zonder duidelijk aanwijsbare reden, werd overvallen door heftige emoties.

Timmer schrijft: "Het is fris buiten en deze week merkte ik dat emoties soms ineens kunnen binnenkomen. Geen duidelijke aanleiding of een groot drama. Toch had ik af en toe zomaar een jankbui. Iets wat ik eigenlijk niet zo snel heb."

Kwetsbaar

Ze vervolgt: "Als ik eerlijk ben, denk ik dat het soms gewoon een optelsom is van kleine dingen. Vermoeidheid, veel bezig zijn, minder licht, meer kou. Berichten over jonge mensen die overlijden en je ineens weer beseft hoe kwetsbaar het leven eigenlijk is."

"We willen vaak meteen begrijpen waarom we iets voelen. Zeker als je gewend bent om door te gaan en sterk te zijn. Maar misschien hoeft gevoel niet altijd direct opgelost te worden. Soms is het er gewoon even. En dat is ook mens zijn. Niet alleen de mooie momenten, de energie en de glimlach, maar ook de dagen waarop je voelt dat alles net wat dichter binnenkomt. Dus als jij deze zondag even niet helemaal lekker in je vel zit… wees een beetje lief voor jezelf. Ook dit gaat weer voorbij."

Dierbaren

Eerder deze maand was Timmer eveneens in een wat onbestemde en droevige bui. Maar toen wist ze heel precies aan te geven wat daarvan de oorzaak was. Timmer verloor dertien jaar geleden in een kort tijdbestek haar goede vriend en haar vader Lucas. Laatstgenoemde reed stad en land af om zijn dochter naar de mondiale schaatstop te loodsen.

"Beiden gaan nog elke dag door mijn hoofd. Soms zijn het de herinneringen aan wat we deelden, soms zijn het de gesprekken die we nooit hebben kunnen afmaken", schreef Timmer.

Goede doelen

Timmer zet zich regelmatig in voor goede doelen. Eerder dit jaar deed ze dat bijvoorbeeld voor de jubileumeditie van De Hollandse 100. Onder anderen prins Bernhard, Simon Keizer, Monique des Bouvrie en Thomas Berge deden mee met het liefdadigheidsevenement in Thialf. Ook de 11-jarige Mila, die zelf lymfeklierkanker heeft gehad, deed mee.

Bij De Hollandse 100 leggen deelnemers 90 kilometer af op de fiets en 10 kilometer op het ijs. Deelnemers konden ook kiezen voor onder meer de Halve Honderd, de groepsestafette en de Wandel Challenge.

