Een ongekend situatie op het OKT schaatsen. Op de 1000 meter moest een fotofinish duidelijkheid geven over wie er naar de Olympische Spelen mocht en wie niet. Let op: het scheelde 0,005 seconde en ook nog eens tussen twee ploeggenoten. De emoties tussen Kjeld Nuis en Tim Prins sloegen dan ook sterk uit elkaar.

De wereld is keihard, zeker voor Prins. Hij mist dus op 0,005 seconde de Spelen op de 1000 meter. Hoewel hij op de 1500 meter nog een grote kans heeft om alsnog te gaan, barstte Prins meteen in huilen uit. Hij sloeg zijn handen voor zijn ogen en wist hoe laat het was. Terwijl Nuis naast hem het feestje ingetogen vierde, zakte de wereld van zijn Reggeborgh-teamgenoot onder zijn voeten vandaan.

Veel emoties

Helemaal in hun eigen wereld botsten ze zelfs nog op elkaar na de finish. Bij Prins, die nog hoopte dat de tijden gecorrigeerd zouden worden in zijn voordeel, keek nog enkele seconden naar het scherm. Zijn hoop spatte al snel uiteen, iets wat hij stiekem ook wel wist. Weer verdween zijn hoofd in zijn handen. Vol ongeloof gleed hij zijn rondje uit naar het middenterrein. Met ingehouden woede, verdriet, frustratie en ongeloof nam hij plaats op zijn stoeltje.

Winnaar De Boo vindt het ook moeilijk

Zelfs winnaar Jenning de Boo voelde zich opgelaten. Tijdens het interview met de NOS zat hij recht tegenover Prins. "Hij is één van mijn beste vrienden en ik gun het hem ook, maar topsport is hard. Ik vind het wel moeilijk om te zien", zei De Boo terwijl hij staarde naar maatje en teamgenoot.

