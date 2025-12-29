Jenning de Boo heeft in een waanzinnige tijd de 1000 meter op het OKT gewonnen. Achter hem pakten wereldkampioen Joep Wennemars en Kjeld Nuis de andere twee tickets voor de Winterspelen. Nuis kroop daarbij door het oog van de naald na een onwaarschijnlijke ontknoping.

Met wereldkampioen Joep Wennemars, voormalig olympisch kampioen Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Tim Prins beloofde de 1000 meter een waar bloedbad te worden. Voordeel was wel dat de eerste drie posities allemaal goed waren voor een plekje hoog in de matrix, maar één van hen zou op deze afstand dus sowieso buiten de boot vallen.

De Boo kwam als eerste van de grote vier het ijs op en hij bleek heel veel vertrouwen te hebben gekregen van zijn winst op de 500 meter. De schaatser van Team Reggeborgh reed met 1.06,84 de tweede tijd ooit in Thialf op de kilometer en verzekerde zich daarmee van een tweede startbewijs op de Spelen in Milaan.

De tijd van De Boo bleef ver buiten bereik voor de rest en dus streden de andere drie kemphanen nog om twee tickets. Wereldkampioen Joep Wennemars was precies een halve seconde langzamer dan De Boo, maar dat bleek wel genoeg voor de tweede tijd en een ticket voor Milaan. Hij treedt daarmee in de voetsporen van vader Erben, die drie keer meedeed aan de Spelen.

Onwaarschijnlijke ontknoping Nuis

Teamgenoten Nuis en Prins streden in de laatste rit om het laatste ticket en dat werd een zinderende strijd. Prins lag de hele tijd voor, maar Nuis kwam in de allerlaatste meters steeds dichter in de buurt. De twee kwamen in dezelfde tijd (1.07,54) over de streep, maar Nuis bleek uiteindelijk toch een aantal duizenden sneller en dus gaat de olympisch kampioen van 2018 naar Milaan.

Bij Nuis, die even daarvoor vriendin Joy Beune op de 1500 meter net buiten de boot had zien vallen, waren er tranen na afloop. Bij Prins waren die emoties totaal anders, want hij was de ongelukkige vierde.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.