Bondscoach Rintje Ritsma doet opvallende uitspraak over topschaatsster Irene Schouten

De toekomst van Irene Schouten is nog onzeker. Na de geboorte van haar zoontje Dirk afgelopen jaar keerde ze terug in het marathonpeloton. Dat smaakte naar meer voor de schaatskampioen. Bondscoach Rintje Ritsma denkt dan ook dat we haar terug zullen zien op de Winterspelen.

Er is veel onzekerheid rondom Schouten. Na haar terugkeer op de marathon ontstond een enorme rel tussen haar en Jillert Anema, coach van Team Albert Heijn-Zaanlander. Hij vond de terugkeer van Schouten in het marathonpeloton geen goed idee. Maar de schaatsster regelde zelf een startbewijs. Ze reed dus niet in het pak van het team.

Anema wil de samenwerking met Schouten, die officieel nog een contract heeft tot 2026 bij de ploeg, dan ook verbreken. De schaatsster zal dus op zoek moeten naar een ander team of de band met de coach moeten herstellen. Er gaan geruchten dat ze een eigen marathonploeg wil beginnen.

Ploegenachtervolging

Bij een terugkeer op het ijs zal Schouten ook weer in beeld komen bij bondscoach Ritsma. "Dan moet ze wel individuele afstanden rijden. Dat kan niet alleen vanuit de marathon. Je moet in ieder geval een tijd hebben staan op de 1500 meter", zegt Ritsma in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Schouten maakte al vaker deel uit van het team op de ploegenachtervolging en won daarmee onder andere goud op de WK afstanden van vorig jaar en brons op de Winterspelen van 2022. De coach en oud-schaatskampioen ziet haar volgend jaar ook wel weer in Milaan op het ijs staan.

Winterspelen

"Ik denk wel, en dat heb ik ook al eens geroepen, dat zij straks weer gewoon op de Spelen staat", zegt Ritsma. "Dus het zou zomaar kunnen. Alleen is dan wel de vraag of ze het niveau heeft. Gaat ze dat weer halen?"

De 32-jarige heeft veel status door haar prestaties in het verleden, maar dat is niet genoeg voor een plek in de ploegenachtervolging. "Dat kan ook niet. We hebben nu een hele goede damestrein die goed functioneert. Maar daar kan wel in geschoven worden."

Schouten zal zich eerst opnieuw moeten bewijzen. Ze traint in ieder geval hard om weer topfit te worden. De komende periode zullen Schouten, Anema en Team Albert Heijn-Zaanlander om tafel moeten gaan om te beslissen hoe het verder moet.

