Kjeld Nuis en Joy Beune zijn lekker op vakantie en houden hun volgers daar uiteraard van op de hoogte. Zondag plaatste het stel echter een wel heel hilarisch filmpje met een foto van Nuis in de hoofdrol.

Nuis en Beune zijn op dit moment lekker op vakantie, nadat het stel eerder al meerdere wintersporttripjes maakte na het schaatsseizoen. Dit maal zochten ze de zon op en vertrokken ze naar Gran Canaria. Daar genieten Beune en Nuis van de rust en van elkaar tijdens een korte vakantie. Hun volgers worden meegenomen in de trip, maar Beune en Nuis zijn ook niet vies van een grappig filmpje op zijn tijd.

Aan het zwembad dacht Beune dat het leuk was om een foto te maken van Nuis. De vriend van de topschaatsster blijkt als man echter niet veel variaties te hebben in de verschillende poses die hij kan doen op het kiekje. Zo staat Nuis op een aantal verschillende manieren, maar past hij telkens maar een klein dingetje aan. Dit tot 'irritatie' van de fotografe Beune die hem telkens vraagt om van pose te veranderen.

De reacties onder de video zijn in ieder geval lovend en veel mensen kunnen de lach niet inhouden. Topschaatsster en goede vriendin van Beune, Pien Hersman reageert ook. Zij noemt Nuis een 'boomer', maar daar laat de schaatser zich niet door uit het veld slaan. "Dat vind je stiekem wel lekker", reageert de olympisch medaillewinnaar op de reactie van zijn collega.

Nieuw seizoen

Beune zal toch ook uitkijken richting het nieuwe schaatsseizoen nadat het vorige voor haar op een nare manier eindigde. De topschaatsster won tijdens de World Cup's bijna al haar afstanden, vooral op de 1500 meter. Op het olympisch kwalificatietoernooi ging het echter mis en pakte Beune na een matige rit geen startbewijs voor de Winterspelen op die afstand. Ze mocht alleen op de 3000 meter en de ploegenachtervolging starten. Op dat laatste onderdeel pakte ze nog wel zilver. Het goud was op de 1500 meter voor Beune haar landgenote Antoinette Rijpma-De Jong.