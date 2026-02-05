Ook de ouders van de Nederlandse olympiërs willen aanwezig zijn bij de Olympische Winterspelen 2026 in Italië. Maar uit het verhaal van de moeder van Suzanne Schulting blijkt dat niet zo eenvoudig te zijn.

De topatleten die bij de Olympische Winterspelen hun dromen hopen waar te maken, willen dat doen met zoveel mogelijk vrienden en familie erbij. Dat blijkt amper mogelijk: tickets zijn beperkt beschikbaar en de verblijfskosten rijzen de pan uit.

Hannie Schulting

Hannie Schulting, moeder van meervoudig olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting, legt uit dat deelnemers maar twee tickets krijgen om aan anderen te geven. Tegen De Telegraaf zegt ze: " Voor het volk is het niet te doen. Wedstrijdkaartjes zijn onbetaalbaar. Suzanne krijgt er twee per onderdeel. Maar wij willen dit natuurlijk heel graag als gezin samen beleven."

Het vergde het nodige regelen, ritselen en hopen om toch genoeg tickets te bemachtigen. Ze heeft nu wel voldoende toegangsbewijzen, maar: "A llemaal ergens anders. Dat vind ik een kwalijke zaak. Je wilt dit samen beleven. Ik heb het via allerlei kanalen zoals de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF geprobeerd, maar je merkt dat het IOC zeer machtig is en er niet zoveel aan te doen is', zegt ze over de organisatie.

Yvonne Bos

Yvonne Bos, de moeder van skeletonster Kimberly Bos, beaamt de woorden van Schulting senior. Zij zegt: " Natuurlijk wist ik dat de Dolomieten een dure aangelegenheid zijn, maar omdat Kimberley zich al vroeg plaatste voor de Spelen, hoopten we een kans te maken."

Bos komt in actie in Cortina d'Ampezzo, in de bergketen Dolomieten. Ze zocht en zocht naar accomodatie, maar het bleek onbetaalbaar. "Ik zocht een appartement voor zeven volwassenen en twee kinderen. Uiteindelijk kwamen we uit op een appartement dat richting de 100.000 tot 150.000 euro ging. Voor een week", zo schrok ze.

Op tijd

Ze vond uiteindelijk een betaalbaardere optie in Oostenrijk, niet al te ver weg van Cortina. " Het is vanaf daar een half uurtje naar Cortina. Dus als het goed is, zijn we er dit keer wel op tijd", zegt ze. Bij de Spelen van 2018 zaten ze klem in het verkeer en waren ze niet live bij de race van Kimberly Bos.

Renate Wennemars

De moeder van topschaatser Joep Wennemars sprak zich eerder uit over de situatie. Renate Wennemars kreeg te horen dat de ouders van de Nederlandse olympiërs geen steun hoeven te verwachten vanuit de olympische bond bij het regelen van reis en verblijf. Dat stelde haar zwaar teleur.



