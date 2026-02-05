Topschaatsster Suzanne Schulting draait bij de Olympische Winterspelen 2026 een dubbel programma. Ze komt uit op de 1500 meter bij het shorttrack en op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen. Of zien we haar ook terug bij de relayploeg van de shorttracksters?

De bondscoach van de shortrackers, Niels Kerstholt, zegt dat hij nog niet heeft besloten of Schulting een rol krijgt bij de relay. Eerst komt ze in actie op de 1000 meter, daarna sluit ze aan bij de trainingen van de shorttrackers en dan zien ze wel verder, aldus Kerstholt.

Discussie

De situatie rondom Schulting zorgt al weken, zo niet maanden voor discussie. Waarom zou je zo'n bewezen superkampioene niet met open armen ontvangen? Anderzijds is er ook begrip voor de afstandelijkheid: Schulting koos vorig seizoen voor de langebaan, waardoor ze niet meer meedraaide met de shorttrackers. De relayploeg bij de vrouwen loopt uitstekend en een nieuw lid kan verstorend werken.

Sjinkie Knegt

Sjinkie Knegt, die onlangs afzwaaide als shorttracker, zit in het eerste kamp. Hij zegt bij Omroep Friesland: "Er komt iemand in de ploeg waarvan de trainer zegt: het is al een geoliede machine. Dat snap ik wel, maar je wil toch altijd de beste schaatser op de Spelen hebben? De coach, Niels in dit geval, probeert de pupillen die hij altijd traint de hand boven het hoofd te houden. Suzanne komt van buiten en hij wil dat een beetje weren. Ik vind dat je dan als bondscoach niet het juiste doet."

Belachelijk

Mocht de bondscoach besluiten dat Schulting geen meter gaat rijden in de relayploeg, dan vindt Knegt dat 'belachelijk'. Hij legt uit: "De beste moet rijden. Xandra Velzeboer is verreweg de beste, dat is prima. Daarna komt Michelle Velzeboer. Laten we als voorbeeld de relay nemen, die gaan we waarschijnlijk zonder Schulting rijden."

"Dan hebben ze Zoë Deltrap op de vierde plaats. De allerbeste Koreaan moet op Deltrap rijden. Die rijdt gewoon buiten haar om, ook op topsnelheid. Zet Kerstholt daar Schulting neer, met haar status, dan proberen ze het niet eens."