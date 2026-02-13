Jorrit Bergsma heeft na een zinderend en bloedstollend slot de bronzen medaille veroverd op de 10.000 meter bij de Olympische Winterspelen in Milaan. De bronzen tijd van de 40-jarige Nederlander hield in de laatste ritten ternauwernood stand. Het goud ging naar de pas 19-jarige Metoděj Jílek, terwijl Vladimir Semirunniy (23) het zilver pakte. Stijn van de Bunt eindigde buiten het podium.

Bergsma reed op de Winterspelen in Milaan een indrukwekkende 10.000 meter. De topschaatser van Team Albert Heijn Zaanlander klokte 12:40:48, goed voor de uiteindelijk derde tijd. Hij klopte in zijn eigen rit de Italiaanse thuisfavoriet Davide Ghiotto. Voor Bergsma zijn dit zijn vierde Olympische Spelen; in het verleden (2014 in Sotsj) werd hij al olympisch kampioen op deze afstand. Later in Milaan komt hij ook in actie op de massastart en hij is bovendien nog een kandidaat voor de ploegenachtervolging.

Bijrol voor Stijn van de Bunt

Stijn van de Bunt verscheen vrijdag als eerste Nederlander aan de start bij de 10.000 meter en reed naar een tijd van 12:45:75. Het bleek al snel niet genoeg te zijn voor een medaille. De 21-jarige schaatser van Team IKO-X2O reed een constante race, maar zag zijn tegenstander Vladimir Semirunniy vrijwel de hele rit op kop rijden. Van de Bunt bleef bovendien ruim boven de toptijd die hij eerder dit seizoen op het OKT in Thialf reed. Later tijdens deze Winterspelen volgen voor hem mogelijk nog de massastart en de ploegenachtervolging, al is zijn plek in dat team nog niet helemaal zeker.

De startlijst voor de 10.000 meter bij de mannen op de Olympische Winterspelen in Milaan werd op het laatste moment gewijzigd door de afmelding van de Amerikaan Casey Dawson. Daardoor moest het rittenschema worden aangepast en veranderde ook het programma voor de Nederlanders Van de Bunt en Bergsma. Van de Bunt schoof daardoor door naar de derde rit, waarin hij het opnam tegen de Pool Vladimir Semirunniy. Bergsma bleef in de vierde rit staan, maar kreeg met de Italiaan Davide Ghiotto wel een andere tegenstander. Het deerde Bergsma niet, hij pakte 'gewoon' brons.

Het was vooral ook verrassend dat de Noor Sander Eitrem in de laatste rit door het ijs zakte. De Noor won eerder in Milaan wel het olympisch goud op de 5000 meter. Dit keer kwam hij niet verder dan een zevende plek (12:47.11). Ook de Fransman Timothy Loubineaud maakte in het rechtstreekse duel met Eitrem zijn rol als een van de favorieten niet waar. Hij eindigde in 12:44.20 op een vierde plek. Dat was bijna vier seconden achter nummer 3 Bergsma. Van de Bunt vond in het klassement zijn naam op anderhalve seconden achter Timothy Loubineaud terug op een vijfde plek.