Dat Erben Wennemars samen met zijn vrouw Renate is verhuisd, is weinig mensen ontgaan. De twee maakten na zeventien jaar een nieuwe stap en keerden terug op vertrouwde grond. Er moet echter nog een hoop gebeuren en volgens Renate is de taakverdeling behoorlijk duidelijk.

De voormalig topschaatser werd ruim een halve eeuw geleden geboren in Dalfsen. Samen met Renate woonde hij ook tien jaar lang in Zwolle, maar de afgelopen zeventien jaar was het geboortedorp van Erben hun woonplaats. Nu de kinderen Joep en Niels wat ouder zijn, hebben ze een nieuwe stap gemaakt: ze wonen weer in Zwolle.

Druk met het nieuwe huis

Helemaal naar de smaak van het echtpaar is het nieuwe onderkomen nog niet, zo schrijft Renate in haar nieuwe column voor De Stentor. Er moet nog het een en ander gedaan worden, waardoor ze ook een tijdelijk onderkomen hebben. Ze is dus behoorlijk druk met haar nieuwe huis en geeft een bijzonder inkijkje in de samenwerking tussen haar en haar man Erben.

De taakverdeling is vrij duidelijk. Erben, die zijn vader vroeger op de boerderij altijd moest helpen en zo behoorlijk handig werd, houdt zich niet bepaald in en klust bloedfanatiek wat af. "En hoewel ik hem er vaak om bespot, ben ik ook trots", stelt Renate. "Trots omdat hij iets met zijn handen kan. Of hij nou onder de vloer moet of het dak op; hij gaat."

Eén ding mag niet van Renate

Voor de voormalig topschaatser is geen klusje te gek, maar voor Renate wel. Voor haar is er ook een grens: sommige dingen zijn geen taak voor Erben. Hij wil bijvoorbeeld dolgraag stucen in huis. "Maar dat mag niet van mij. Want stucwerk, dat leer je niet zo even."

Duidelijk is dus dat de ex-topsporter de handen uit de mouwen steekt, maar Renate kreeg een andere taak. Zij moet, en daar is Erben het zeker mee eens, vooral bedenken welke kleuren ze in het huis wil hebben. Dat klinkt minder zwaar dan het halve huis verbouwen, maar valt stiekem ook niet mee. De keuze is namelijk reuze. "En dus, terwijl Erben zich uitleeft met zijn kersverse gereedschap, heb ik inmiddels voor veel te veel geld potjes verf gehaald om de kleur te testen op de muren."

Al jarenlang samen

Het echtpaar Wennemars is al lange tijd samen. Ze trouwden in 2003, toen Erben nog in de bloei van zijn carrière zat. Zijn vrouw Renate was ook behoorlijk succesvol en bekend. Zij presenteerde onder meer het reisprogramma Yorin Travel.