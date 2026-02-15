Goud voor Femke Kok en zilver voor Jutta Leerdam, beter kan het bijna niet op de Olympische Spelen. De twee Nederlandse topschaatssters zorgden na de 1000 meter nu op de 500 meter voor een stukje schaatshistorie. Kok en Leerdam draaiden de rollen ten opzichte van de 1000 meter om in waanzinnige ritten.

Dankzij twee razendsnelle tijden stonden de twee Nederlandse topvrouwen op de hoogste treetjes in Milaan. Zij stuwden TeamNL ook nog eens richting de top-drie van de medaillespiegel in Milaan. Miljoenen fans zullen onderstaande races gezien hebben op het puntje van de stoel. Check ze hier nog eens rustig.

Goud voor Femke Kok

Er is niemand die kan tippen aan Femke Kok. De Nederlandse was al sinds februari 2024 ongeslagen op de 500 meter en de dertigste race op de korte sprint bleek de mooiste van allemaal. In een olympisch record knalde ze naar het goud in de allerlaatste rit tegen de vorige olympisch kampioene Erin Jackson. Check hun gezamenlijke rit hieronder.

Zilver voor Jutta Leerdam

Jutta Leerdam zette met 33.15 seconden al een razendsnelle tijd neer in rit 13. Zij moest echter wachten op topfavoriete Femke Kok. Ondanks dat haar tijd zilver waard bleek, was ze wel blij met haar rit. Ze kwam in de buurt van haar persoonlijk record en dat was meer dan voldoende voor zilver. Check haar rit hieronder.

