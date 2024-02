Chris Huizinga pakt eerste titel op NK allround en mag samen met Kars Jansman naar WK

Chris Huizinga is in Heerenveen voor het eerst Nederlands kampioen allround geworden. De 26-jarige schaatser won de 5000 meter en was op de andere afstanden erg constant. Hij plaatst zich daarmee voor het WK allround. Dat geldt ook voor nummer twee Kars Jansman, die Beau Snellink aftroefde in de strijd om dat ticket.

Het toernooi raakte nog voor het begin van de laatste dag een belangrijke kanshebber voor de titel kwijt. Marcel Bosker, de nummer twee in het klassement na de eerste dag, was zaterdag openhartig over zijn worsteling met mentale problemen en besloot een dag later niet meer van start te gaan.

Huizinga won zaterdag de 5000 meter en pakte daarmee de leiding. Die hield hij vast na de 1500 meter. Beau Snellink won de 1500 meter en kwam daarmee op de tweede plaats terecht. Kars Jansman stond voorafgaand aan de slotafstand derde.

Marcel Bosker meldt zich af voor slotdag NK allround na worsteling met mentale problemen: 'Er komen dingen uit het verleden op' Marcel Bosker heeft zich afgemeld voor de slotdag van het NK allround. De schaatser zit momenteel niet lekker in z'n vel. Dat zei hij zaterdagmiddag na de eerste afstand op het NK allround. Hij kende een slecht weekend op de WK afstanden in Calgary en twijfelde zelfs om überhaupt te rijden op het NK allround. Nu heeft Bosker zich voor de laatste dag alsnog teruggetrokken.

Huizinga pareert aanval Jansman

Jansman leek het toch nog een beetje spannend te gaan maken door een fantastische 10.000 meter te rijden. Hij reed een dik persoonlijk record met 12.51,05. Huizinga had een marge van 22 seconden en dat bleek uiteindelijk ruim voldoende. Hij kwam uiteindelijk tot een tijd van 12.56,92 en dat was dus genoeg voor zijn eerste Nederlandse titel allround.

Het gevecht om de tweede plaats was ook belangrijk, want dat zou bepalen wie er naast Patrick Roest en Huizinga de derde Nederlander op het WK allround zou worden. Snellink reed zich kapot op de tijd van Jansman en zakte toch nog naar de derde plaats. Jansman mag dus naar het WK in Inzell.

Eindstand NK allround

Chris Huizinga 149.137 Kars Jansman 149.954 Beau Snellink 150.589 Remo Slotegraaf 152.590 Gert Wierda 153.042 Marwin Talsma 153.795 Colin James Duivenvoorden 154.206 Lex Dijkstra 112.355 (niet gefinisht op de 10.000 meter)

Uitslag 1500 meter

Beau Snellink 1.47,04 Remo Slotegraaf 1.47,42 Chris Huizinga 1.47,53 Lex Dijkstra 1.48,08 Kars Jansman 1.48,08 Hidde Westra 1.48,43 Colin James Duivenvoorden 1.48,57 Sijmen Egberts 1.48,65 Freek van der Ham 1.48,74 Gert Wierda 1.49,09

Uitslag 10.000 meter