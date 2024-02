Marcel Bosker meldt zich af voor slotdag NK allround na worsteling met mentale problemen: 'Er komen dingen uit het verleden op'

Marcel Bosker heeft zich afgemeld voor de slotdag van het NK allround. De schaatser zit momenteel niet lekker in z'n vel. Dat zei hij zaterdagmiddag na de eerste afstand op het NK allround. Hij kende een slecht weekend op de WK afstanden in Calgary en twijfelde zelfs om überhaupt te rijden op het NK allround. Nu heeft Bosker zich voor de laatste dag alsnog teruggetrokken.

Met de afmelding van Bosker raakt het toernooi de nummer twee van het algemeen klassement kwijt. De schaatser begon het toernooi met een vierde plaats op zowel de 500 meter als de 5000 meter en moest alleen Chris Huizinga voor zich dulden in het klassement. De eerste twee plaatsen zich voor het WK allround in Inzell, dat van 8 tot en met 10 maart wordt gehouden. Daar zal Bosker dus niet van de partij zijn.

Wat er precies met hem is, wilde de schaatser zaterdag niet vertellen op de camera van de NOS. Maar het heeft niet alleen met schaatsen te maken. "Er komen gewoon wat dingen uit het verleden op." Om een voorbeeld te noemen: "Ik ben op mijn veertiende in m'n eentje naar Nederland verhuisd. Dat was pittig." De 27-jarige Bosker werd geboren in Zwitserland en groeide daar op. Om zich volledig op het schaatsen te kunnen storten, verhuisde hij dus op zijn veertiende naar een Nederlands gastgezin.

'Uitslag maakt geen reet uit'

De tegenvallende resultaten op de WK afstanden in Calgary hielpen niet mee in de moeilijke periode waar Bosker momenteel in zit. Vooral zijn uitschakeling in de halve finale van de mass start, deed nog lang pijn. "Het kwam hard aan. Het voor mij ook de vraag of ik hier vandaag ging rijden", doelt Bosker op het NK allround in Thialf. "Maar uiteindelijk heb ik samen met de trainers besloten dat wel te doen. Wat het resultaat wordt, maakt geen reet uit."

De druk op de schouders bij Bosker was dus dit weekend in Heerenveen niet zo hoog. Maar voor hem is het al een overwinning dat hij wel gewoon schaatst. "Woensdag zat ik nog jankend thuis en wilde ik vandaag niet rijden Als ik heel eerlijk ben, gaat het nog steeds niet helemaal top. Vandaag zit ik mentaal goed in elkaar, maar ik weet niet hoe het morgen gaat. Voor nu ga ik gewoon m'n best doen en dan zie ik het wel."

Een dag later trok Bosker zich terug voor de laatste dag van het NK. Zondag rijden de overige negentien schaatsers nog de 1.500 meter en een afsluitende 10.000 meter. De beste acht in het klassement na de 1.500 meter mogen ook de slotafstand rijden.